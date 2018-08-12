Руководитель Microsoft продал треть своих акций

13 августа 2018, 07:30

Руководитель Microsoft Сатья Наделла Руководитель Microsoft Сатья Наделла
Фото: Reuters/Scanpix

Руководитель Microsoft Сатья Наделла продал 30% принадлежащих ему акций компании.

Акции технологического гиганта в конце июля достигли рекордной отметки. Продажа акций принесла Наделла более 35 миллионов долларов. Он продал 328 000 простых акций по цене 109,08-109,68 за акцию.

Рекордная цена за акцию 110,83, которая была зафиксирована 25 июля.

Компания заявила, что Наделла продал акции по личным финансовым причинам и желает разнообразить свою финансовую ситуацию. Теперь на Наделла принадлежит 778 596 акций Microsoft.

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За последний год акции Microsoft на 53%. В пятницу цена закрытия акции составила 109 долларов.

  • Дмитрий Фефилов
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