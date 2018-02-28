CM Салон-парикмахерская Duglas: конкретная концепция приводит к цели

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Duglas Education - организатор международных курсов TWO2 2017. Duglas Education - организатор международных курсов TWO2 2017.
Фото: Мари-Лиис Дуглас

Работающая в Таллинне и Тарту сеть парикмахерских Duglas уже два года входит в ТОП самых быстроразвивающихся фирм, а недавно ей был присвоен высший кредитный рейтинг AAA.

Также компания уже в третий раз подряд организует в Эстонии международный тренинг-семинар для парикмахеров. Это показывает, как продуманная концепция может за считанные годы привести компанию на вершину.

Основатель сети парикмахерских Ли Дуглас довольно долго вынашивала идею своего бизнеса и в один прекрасный момент решила: сейчас или никогда. «Я никогда ничего не делаю только из-за того, чтобы делать. У каждого салона должен быть свой почерк и понимание того, чего он хочет предложить клиенту. К сожалению, немало салонов просто сдают парикмахерам места в аренду, не имея никакой концепции или своего бренда. Это грустно, поскольку вредит репутации всех салонов-парикмахерских».

В 2010 году одновременно открылись салоны в Таллинне, в т/ц Кристийне, и в Тарту, в т/ц Tasku. В 2015 году был открыл салон в т/ц Solaris. Также компания Duglas стала представителем всемирно известных брендов профессиональных средств для ухода за волосами NYCE и J Beverly Hills. Секретом красивых волос являются натуральные растительные ингредиенты, а также профессиональный и персональный подход. Продукция J Beverly Hills не содержит парабенов и сульфатов, содержание аммиака не превышает 1%, а пигменты на 98% натуральные.

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Клиент должен выбирать парикмахера по салону, а не по человеку

Профессии парикмахера уже не одна сотня лет, и в ней сложились свои ценности. «Хотя все новое и модное привлекает и предлагает клиентам больше выбора, парикмахер должен владеть техникой стрижки, а обслуживание клиентов должно базироваться на определенных принципах, начиная со знакомства с парикмахером до того, как поворачивать стул и направлять клиента.

Клиент должен чувствовать себя в салоне уютно и безопасно, - пояснила Ли Дуглас, парикмахер с 30-летним стажем. - Почерк парикмахеров одного салона должен быть настолько схож, чтобы клиент выбирал не парикмахера, а салон. Если наш клиент доверяет бренду, то мы достигли необходимого уровня».

Салоны Duglas предлагают максимальный профессионализм: парикмахер должен уметь не только стричь, но и знать правила окраски волос, уметь анализировать их состояние и оставаться профессионалом до конца, рассказывая клиенту о стрижке и работе, а не о событиях дня. Парикмахер должен делать не то, что нравится ему, а то, что нравится клиенту. Хороший парикмахер должен уметь объединить свое видение и пожелания клиента.

Компания Duglas Education обучает парикмахеров как в Эстонии, так и за рубежом

Салоны Duglas регулярно проводят обучение для парикмахеров и предлагают своим работникам возможности карьерного роста: парикмахер может стать стилистом, затем старшим стилистом и затем преподавателем. Компания обучает своих работников, предлагает им возможность развиваться через семинары, курсы и фотосессии, выполняемые для презентаций салонов Duglas. Работа парикмахера требует постоянной практики, поскольку во время длительных перерывов утрачиваются навыки и точность.

Благодаря организуемому для парикмахеров семинару-тренингу Duglas Education компания Duglas приобрела известность и за границей. На трехдневное мероприятие TWO2, которое в сентябре этого года пройдет уже в третий раз, ожидаются гости из Финляндии, Италии, Испании, Греции, Румынии и других стран.

По словам Ли Дуглас, семь лет - это небольшой возраст для фирмы, но в то же время они сумели закрепиться на рынке, и теперь нужно начать расти. «Мы не ограничимся тремя салонами. Так уже у нас в планах продолжение развития концепции Duglas Education и создание небольшой академии, где можно делиться опытом и знаниями. Хотя Эстонию считают маленькой страной, мы сумели доказать, что и у нас есть чему поучиться!»

CM Салон-парикмахерская Duglas: конкретная концепция приводит к цели

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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