Компания Ehton OU выполняла бетонные работы при строительстве офисного здания... Фото: Ehton OU

Занимающаяся бетонными работами компания Ehton OU начала свою деятельность семь лет назад, желая предлагать прозрачную и качественную услугу, опираясь на опыт в сфере строительства и тесное сотрудничество с заказчиками.

Важны контакты и отношения. Мы стремимся предложить клиентам конкретные сроки и придерживаться их.

Целью строительной компании было постепенное развитие, увеличение доли собственного капитала и стремление становиться все лучше.

«Бетонные работы - это традиционная сфера, в которой следует наладить, поддерживать и постоянно развивать доверительные отношения с работниками, заказчиками и поставщиками. Для развития и роста необходимо постоянно налаживать новые контакты», - пояснили руководители Ehton OU Райдо Матсик и Теэт Рейнсон, добавив, что они не стремились непременно попасть в ТОП, но это стало приятной наградой за командную работу.

Матсик и Рейнсон окончили Таллиннский технический университет и работали в Merko Ehitus. Сталкиваясь регулярно с небольшими фирмами, у которых не хватало возможностей для управления работами на строительных объектах или координирования своей работы, у молодых людей появилось желание создать компанию, предлагающую хорошие услуги, тесно сотрудничающую с заказчиками и не боящуюся выйти из зоны комфорта.

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Райдо Матсик и Теет Рейнсон на объекте Тыннисмяги, 11а. Фото: Eiko Kink

«Мы стремились развиваться постепенно, один шаг в год. Наша цель — не брать крупные риски и не жить за счет кредитов. Самым сложным в истории компании был 2017 год, поскольку один из наших заказчиков Bauschmidt OU обанкротился, не выплатив нам значительную сумму денег. Нам удалось это пережить благодаря тому, что у нас нет кредитов и было достаточно собственных средств», - вспоминает Матсик трудные времена.

Рейнсон сказал, что нужно учиться на ошибках. «Для нас важны контакты и отношения. Мы стремимся предложить клиентам конкретные сроки и придерживаться их, нести ответственность за свою работу и возможные ошибки. При появлении проблем нельзя прятать голову в песок. Следует искать решения».

Сейчас в Ehton OU работает 25 человек, но на крупные объекты привлекаются сторонние бригады и субподрядчики. Это позволяет одновременно заниматься 3-4 объектами.

«Для нас важно предложить людям конкурентоспособную зарплату и постоянно инвестировать в их развитие. В строительном секторе важно, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. В то же время, без профессионального персонала невозможно построить эффективную организацию, и мы благодарны своим работникам за их вклад в развитие Ehton. С такой командой очень хорошо вместе работать».

В данный момент самым крупным объектом Ehton OU является здание по адресу... Фото: Eiko Kink

Наступает на пятки крупным игрокам

По обороту компания Ehton OU отстает от крупных игроков и опережает небольшие фирмы, но способна конкурировать с крупнейшими эстонскими бетонными компаниями. Известно, что на строительном рынке ведется довольно жесткая конкурентная борьба, и для получения заказов следует немало потрудиться, участвовать в тендерах. Помимо хороших отношений с клиентами им следует предложить конкурентоспособную цену. В то же время, сейчас на рынке работы в том или ином объеме хватает всем.

«Помимо роста мы стремимся повышать эффективность и прибыль. С этой целью мы рассматриваем возможность расширения, в том числе, в новые сферы, но это пока только мысли», - отметил Рейнсон, признав, что следует быть готовым сохранить эффективность и жизнеспособность при следующем спаде на строительном рынке. «Мы еще молодая компания, созданная во время последнего экономического кризиса. Поэтому у нас еще нет опыта работы во время спада. Это будет настоящим испытанием, и нам следует учиться у больших и сильных», - добавил Матсик.

Компания Ehton OU занимается в основном строительством бетонных конструкций, в том числе заливкой бетона на месте работ и монтажными работами, а также каменными работами. При строительстве своих крупных объектов компания Ehton OU сотрудничала с фирмами Mitt&Perlebach OU, Eventus Ehitus OU, Oma Ehitaja AS, Bonava Eesti OU, а также другими крупными эстонскими генподрядчиками.

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