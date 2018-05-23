Как обставить свой дом без больших усилий и затрат?

Фото: SisustusParadiis

Проще и быстрее всего оформить интерьер своего дома - это выбрать все у одного продавца, что поможет сэкономить время при выборе мебели, ковров, штор и деталей интерьера. Также при большом заказе можно получить скидку и сэкономить на транспортных расходах. Компания Sisustusparadiis облегчает жизнь своих клиентов также тем, что помимо транспортировки они помогают занести мебель в дом и собрать ее. Также через компанию можно утилизировать старую мебель и упаковку.

При выборе поставщика обстановки необходимо посмотреть, какой ассортимент и от каких производителей продавец предлагает. Лучше, если продавец предлагает всю мебель: от садовой до мягкой мебели и мебели для ванной комнаты. Также желательно, чтобы была возможность сделать мебель на заказ, например, если вы хотите, чтобы диван был немного шире или обит другой тканью. Персональный подход - это основа лучшего обслуживания клиентов.

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Самым главным элементом спальни является кровать

Фото: SisustusParadiis

Если говорить про спальни, то сегодня предпочтение отдают большим комнатам, куда помимо кровати помещаются шкаф, тумбочки и кресло. Уже много лет в моде континентальные кровати. Это прочные, красивые и практичные кровати, созданные для людей, ценящих удобство. Люди, которые не могут позволить себе континентальную кровать из-за ее размеров, выбирают раскладывающуюся кровать с ящиками для хранения вещей. Конечно, для клиентов важна возможность выбрать матрасы разного размера.

Если для спальни выбираются обои и мебель в основном спокойных, пастельных оттенков, то для акцента можно использовать небольшие заметные детали. Яркая ваза на подоконнике, красивый пейзаж на стене, ретро-будильник на тумбочке придадут вашей спальне самобытности.

Для детской комнаты используются натуральные материалы

Фото: SisustusParadiis

Выбор мебели для детской зависит от ребенка, который там будет жить - маленькие принцессы предпочитают комнату в стиле замка или домика феи. Принцам нравятся пиратские корабли или машины. Задумываясь о будущем и о том, как быстро дети вырастают, разумнее добавить комнате сказочности при помощи обоев и некоторых деталей, которые позднее можно с легкостью заменить. Мебель для детской комнаты желательно выбирать из натуральных материалов. Также стоит отдать предпочтение произведенной в Эстонии мебели с закругленными углами.

Покупая обстановку для детской комнаты, нельзя экономить на качестве. Мебель должна поддерживать нормальное физическое развитие ребенка. Например, у него должен быть удобный стул и стол, которые обеспечивают правильную осанку. Обои, ковер и текстиль также должны быть из натуральных гипоаллергенных материалов. Особое внимание следует уделять выбору матрасов, одеял, подушек и ковров.

Уже много лет неотъемлемой частью детской комнаты являются кресла-мешки, на которых удобно сидеть, лежать и даже спать. Кресла-мешки являются практичными предметами интерьера, которые дети при желании могут сами переносить из детской в другие комнаты или на террасу.

Фото: SisustusParadiis

Время открытых кухонь уходит в прошлое

Фото: SisustusParadiis

Открытые кухни постепенно отходят в прошлое. Сегодня люди предпочитают полностью или частично отделять кухню от столовой или гостиной стеной или раздвижной дверью. Предпочтение отдается светлым оттенкам, акценты для которых придаются яркими поверхностями и фоновой стеной. Чаще всего люди выбирают глянцевую мебель из натуральной древесины. На заказ мебель делают те, кто не торопится - долгий срок поставки ставит свои ограничения, и поэтому многие оценили преимущества готовой мебели.

Важную часть интерьера составляет мебель для кухонь и столовых. За одним столом должны умещаться все члены семьи и друзья. Нередко выбирается единый гарнитур, в который входят столы, стулья, комоды и полки, но все чаще можно встретить хипстерский подход, когда вокруг одного стола стоят интересные стулья из разных комплектов.

Гостиная должна быть просторной

Фото: SisustusParadiis

В частных домах обустраиваются просторные и светлые гостиные, из которых нередко через раздвижные двери можно попасть на террасу. Здесь опять на помощь приходят уютные кресла-мешки, которые можно без проблем переносить из одного помещения в другое. Выбор красок современные тенденции никак не ограничивают - можно увидеть как светлые гостиные в скандинавском стиле, так и гостиные с яркими оттенками и смелым сочетанием красок. Телевизоры и диваны становятся все больше - предпочтение отдается большим угловым диванам с широкими подлокотниками. Возле них зачастую ставят небольшие кофейные столики, чтобы каждому, кто сидит на диване, было удобно до них дотягиваться.

На террасах все чаще вместо стульев и столов ставят диваны, а также большие столы с имитацией под дерево и плетеную мебель из пластика. За ними легко ухаживать. Также мебель из искусственного материала выдерживает воздействие ветра, солнца и дождя лучше, чем древесина. Пребывание на террасе можно сделать уютнее при помощи тентов и зонтов. Что может быть лучше, чем приготовление ужина прямо на газовом гриле на террасе?

Фото: SisustusParadiis

Самой важной деталью кабинета является стул

Фото: SisustusParadiis

Самым важным предметом мебели в кабинете является стул, который должен быть удобным, эргономичным, иметь высокую спинку и регулируемую высоту. Если вам удобно сидеть, то удобной кажется и вся остальная мебель в кабинете! В магазинах предлагается широкий выбор письменных столов. Кому-то нравятся столы с металлической рамой и столешницей, на которой помещается только ноутбук. Другие предпочитают массивные письменные столы из древесины с многочисленными ящиками.

Хорошо, если вы можете выделить для кабинета отдельную комнату. Если это невозможно, следует продумать, может ли выполнять функцию кабинета гостиная или столовая, и можно ли там поставить компьютерный стол. Для здоровья и лучших результатов важно, чтобы вы не горбились за низким столом в гостиной, а наслаждались рабочим процессом даже дома. Нельзя забывать об освещении – хорошее освещение должно быть как в комнате школьника, в кабинете, так и на кухне.

Фото: SisustusParadiis

SisustusParadiis

SisustusParadiis предлагает своим клиентам широкий и разнообразный выбор товаров для интерьера. Любой клиент найдет для себя подходящее решение. Компания предлагает мебель и детали интерьера для частных лиц и компаний, как на кухню, в прихожую, комнаты, ванную комнату, так и для улицы. На сайте www.sisustusparadiis.ee ассортимент постоянно пополняется. Отправьте запрос на персональное предложение по адресу info@sisustusparadiis.ee!