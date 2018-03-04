Во что обходятся прибыли Фото: Частный архив

В природе, как известно, разрушительные процессы и восстановление окружающей среды последовательны, это закономерный процесс её обновления и развития. Но если это заведомо разрушительные последствия идей и творений человека вопреки природному укладу и установленных требований, то в чём причина такой угрозы?

Если в большинстве стран процесс производственной деятельности человека управляется последовательно, жёстко и, как правило, результативно, то в Эстонии на её сланцевом месторождении и на химико-энергетических площадках наблюдается всё расширяющийся процесс разрушительных изменений земель (более 500 км?), горизонтов питьевых вод, залегающих выше и ниже сланцевого пласта (до глубины 200-280 м),

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Яков Фрайман

горный инженер, кандидат технических наук