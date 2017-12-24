Грит Шадейко: за каждым спадом следует подъем

Готовящаяся к Чемпионату Европы 2018 года спортсмен-легкоатлет Грит Шадейко Фото: Benu

Готовящаяся к Чемпионату Европы 2018 года спортсмен-легкоатлет Грит Шадейко признает, что достижение результатов во многом зависят от того, насколько хорошо поставлена ежедневная забота о своем здоровье. Помимо своего здоровья, молодая спортсменка решила внести свой вклад в укрепление здоровья детей.

По словам 28-летней легкоатлетки, которая занимается многоборьем, стать спортсменкой было для нее довольно естественным решением. «Это было логичное продолжение любви к спорту, которая всегда была у нашей семьи и родственников - если уж это в генах, то так тому и быть… Никто меня никогда не заставлял ходить на тренировки, все свои выборы я сделал сама», - рассказывает Грит.

Именно домашнее воспитание привило Шадейко понимание, что ключевая сторона крепкого спортивного здоровья – это здоровый образ жизни. «Спортсмены знают, что для сохранения здоровья необходимо обращать серьезное внимание на ежедневное движение, закалку в различных ситуациях, разнообразное питание, потребление жидкостей, при необходимости подкрепление организма витаминами и т.д.», - рассказывает спортсменка.

Несмотря на то, что Шадейко, по ее словам, очень старательно следит за своим здоровьем, чтобы заболевания не мешали тренировкам и соревнованиям, все же и у нее есть опыт того, как недомогание повлияло на спортивные результаты. «Например, на соревнованиях в Азии мое здоровье меня подвело. Так как снаружи там всегда жарко и сыро, а внутри кондиционеры настроены на очень холодную температуру, то я и получила простуду прямо накануне соревнований, что сказалось на моих достижениях», - вспоминает Грит и отмечает, что теперь она всегда особенно осторожна в подобных ситуациях.

Каждая трудность чему-то учит

Ситуация, когда подготовка к соревнованию взяла много времени и энергии, а результат по той или иной причине был не тот, что ожидался, для спортсмена, без сомнения, сложна. В то же время Шадейко уверена, что и со сложными моментами нужно справляться. «Каждый спад нуждается в новом подъеме – убеждена, что трудности и препятствия делают нас сильнее», - говорит спортсменка. «Так мы всегда учимся чему-то новому, и дальше можем идти по жизни более мудрыми и опытными».

Так легкоатлетка поставила себе цели и в этом году. «Цели на новый год скорее спортивные, потому что впереди Чемпионат Европы, в котором надеюсь побороться за высокое место», - поясняет Шадейко и добавляет, что важная часть подготовки – это как раз ежедневный вклад в здоровый образ жизни.

Советы по укреплению здоровья

Шадейко разъясняет, что ежедневно использует четко сформированные рекомендации для сохранения своего здоровья и советует всем ежедневно вкладывать в обеспечение сильного здоровья, а не лечить после болезни. «Ежедневно уже много пользы будет от правильного питания и достаточного объема потребляемой жидкости. Я знаю свой организм и тело достаточно хорошо, и если чувствую, что подкрадывается болезнь, то у меня всегда под рукой витамины, укрепляющие иммунную систему или же горячий имбирный чай с лимоном», - рассказывает спортсменка о своем опыте.

В то же время Шадейко признает, что, как есть немало тех, кто полагает лишними усилия по укреплению своего здоровья, так есть и те, у кого нет возможности позаботиться о своем самочувствии. «Увы, но даже сегодня во многих семьях нет разнообразного питания, и они же испытывают трудности с жилищными условиями, или же, например, им не хватает теплой одежды, что, конечно же, подвергает риску здоровье членов семьи», - говорит Шадейко, которая для улучшения ситуации решила принять участие в совместной благотворительной кампании благотворительного фонда Dharma и Benu Apteek, чтобы поддержать детей малообеспеченных семей и их здоровье.

«Отрадно, что через эту кампанию мы сможем укрепить здоровье этих семей и их детей через предлагаемые Benu витамины, лечебные препараты для горла, специальные напитки от простуды, и другие товары здравоохранения. Как спортсмен, я знаю, что крепкое здоровье - это основа всего, и особенно важно поддержать растущий детский организм, чтобы он вырос здоровым и крепким», - призывает Шадейко.

Общий вклад поможет укрепить здоровье детей

Шадейко поясняет, что в сотрудничестве с Союзом местных самоуправлений были определены около 600 семей со сложным финансовым положением, которые нуждаются в помощи для пополнения домашних аптечек. Помощь этим семьям могут оказать все посетители аптек, сделав покупку-пожертвование для этой цели. Аптечные товары, необходимые для домашних аптечек, были выбраны вместе с фармацевтами и отмечены в аптеках Benu значком «Делай добро!» (“Tee head”).

Аптечные товары, покупаемые благотворителями, собираются по всей Эстонии во всех 160 аптеках Benu до 31 декабря. Купленные товары гигиены и профилактики здоровья – будь то пластыри, градусники, перевязочные материалы и прочее – необходимо оставить в кассе аптеки Benu.

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