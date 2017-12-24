Грит Шадейко: за каждым спадом следует подъем

21 декабря 2017, 14:41

Готовящаяся к Чемпионату Европы 2018 года спортсмен-легкоатлет Грит Шадейко Готовящаяся к Чемпионату Европы 2018 года спортсмен-легкоатлет Грит Шадейко
Фото: Benu

Готовящаяся к Чемпионату Европы 2018 года спортсмен-легкоатлет Грит Шадейко признает, что достижение результатов во многом зависят от того, насколько хорошо поставлена ежедневная забота о своем здоровье. Помимо своего здоровья, молодая спортсменка решила внести свой вклад в укрепление здоровья детей.

По словам 28-летней легкоатлетки, которая занимается многоборьем, стать спортсменкой было для нее довольно естественным решением. «Это было логичное продолжение любви к спорту, которая всегда была у нашей семьи и родственников - если уж это в генах, то так тому и быть… Никто меня никогда не заставлял ходить на тренировки, все свои выборы я сделал сама», - рассказывает Грит. 

Именно домашнее воспитание привило Шадейко понимание, что ключевая сторона крепкого спортивного здоровья – это здоровый образ жизни. «Спортсмены знают, что для сохранения здоровья необходимо обращать серьезное внимание на ежедневное движение, закалку в различных ситуациях, разнообразное питание, потребление жидкостей, при необходимости подкрепление организма витаминами и т.д.», - рассказывает спортсменка. 

Несмотря на то, что Шадейко, по ее словам, очень старательно следит за своим здоровьем, чтобы заболевания не мешали тренировкам и соревнованиям, все же и у нее есть опыт того, как недомогание повлияло на спортивные результаты. «Например, на соревнованиях в Азии мое здоровье меня подвело. Так как снаружи там всегда жарко и сыро, а внутри кондиционеры настроены на очень холодную температуру, то я и получила простуду прямо накануне соревнований, что сказалось на моих достижениях», - вспоминает Грит и отмечает, что теперь она всегда особенно осторожна в подобных ситуациях. 

Каждая трудность чему-то учит

Ситуация, когда подготовка к соревнованию взяла много времени и энергии, а результат по той или иной причине был не тот, что ожидался, для спортсмена, без сомнения, сложна. В то же время Шадейко уверена, что и со сложными моментами нужно справляться. «Каждый спад нуждается в новом подъеме – убеждена, что трудности и препятствия делают нас сильнее», - говорит спортсменка. «Так мы всегда учимся чему-то новому, и дальше можем идти по жизни более мудрыми и опытными».

Так легкоатлетка поставила себе цели и в этом году. «Цели на новый год скорее спортивные, потому что впереди Чемпионат Европы, в котором надеюсь побороться за высокое место», - поясняет Шадейко и добавляет, что важная часть подготовки – это как раз ежедневный вклад в здоровый образ жизни. 

Советы по укреплению здоровья

Шадейко разъясняет, что ежедневно использует четко сформированные рекомендации для сохранения своего здоровья и советует всем ежедневно вкладывать в обеспечение сильного здоровья, а не лечить после болезни. «Ежедневно уже много пользы будет от правильного питания и достаточного объема потребляемой жидкости. Я знаю свой организм и тело достаточно хорошо, и если чувствую, что подкрадывается болезнь, то у меня всегда под рукой витамины, укрепляющие иммунную систему или же горячий имбирный чай с лимоном», - рассказывает спортсменка о своем опыте.  

В то же время Шадейко признает, что, как есть немало тех, кто полагает лишними усилия по укреплению своего здоровья, так есть и те, у кого нет возможности позаботиться о своем самочувствии. «Увы, но даже сегодня во многих семьях нет разнообразного питания, и они же испытывают трудности с жилищными условиями, или же, например, им не хватает теплой одежды, что, конечно же, подвергает риску здоровье членов семьи», - говорит Шадейко, которая для улучшения ситуации решила принять участие в совместной благотворительной кампании благотворительного фонда Dharma и Benu Apteek, чтобы поддержать детей малообеспеченных семей и их здоровье. 

«Отрадно, что через эту кампанию мы сможем укрепить здоровье этих семей и их детей через предлагаемые Benu витамины, лечебные препараты для горла, специальные напитки от простуды, и другие товары здравоохранения. Как спортсмен, я знаю, что крепкое здоровье - это основа всего, и особенно важно поддержать растущий детский организм, чтобы он вырос здоровым и крепким», - призывает Шадейко. 

Общий вклад поможет укрепить здоровье детей

Шадейко поясняет, что в сотрудничестве с Союзом местных самоуправлений были определены около 600 семей со сложным финансовым положением, которые нуждаются в помощи для пополнения домашних аптечек. Помощь этим семьям могут оказать все посетители аптек, сделав покупку-пожертвование для этой цели. Аптечные товары, необходимые для домашних аптечек, были выбраны вместе с фармацевтами и отмечены в аптеках Benu значком «Делай добро!» (“Tee head”).

Аптечные товары, покупаемые благотворителями, собираются по всей Эстонии во всех 160 аптеках Benu до 31 декабря. Купленные товары гигиены и профилактики здоровья – будь то пластыри, градусники, перевязочные материалы и прочее – необходимо оставить в кассе аптеки Benu.

 

Самое актуальное
Ключевые слова
ЕвроВыборы
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Биткоин: прогноз 2018
10:00 23 декабря 2017
Биткоин: прогноз 2018 Прогнозы по биткоину на 2018 год разнообразные. Кто-то пишет о росте к 27 000$, кто-то говорит о крахе системы. Поговорим об основных прогнозах на биткоин.
Лучшие и худшие смартфоны 2017 года
11:00 23 декабря 2017
Лучшие и худшие смартфоны 2017 года Эксперты, проанализировав вышедшие в течение всего 2017 года смартфоны, составили рейтинг, в который включили по три лучших и худших мобильных устройства, пишет Life.
Американский президент Дональд Трамп
09:00 23 декабря 2017
Трамп подписал закон о налоговой реформе Американский президент Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который ранее был одобрен конгрессом, пишет АВС. Глава государства подписал документ накануне отъезда в резиденцию Мар-а-Лаго,...
Мария Ласприлла
13:49 22 декабря 2017
Мучительный путь на работу в Эстонию Прибывшему в Эстонию иностранцу приходится в значительной степени надеяться на коллег: без языковой поддержки иноязычному не снять квартиры, не найти семейного врача, а бюрократия может свести с ума.
ТОП дивидендов: плоды владельцев эстонских компаний
09:00 22 декабря 2017
ТОП дивидендов: плоды владельцев эстонских компаний Первая десятка ТОП-таблицы получателей дивидендов уступает по суммам прошлогодней, при том, что плательщиков и получателей дивидендов становится больше.
12:00 22 декабря 2017
Деловые в эфире: самые важные события прошедшей недели Как всегда по пятницам. Что на этой неделе повлияло на мировые рынки больше всего?
Чем запомнился инвесторам 2017 год?
08:00 22 декабря 2017
Чем запомнился инвесторам 2017 год? Инвестиционный мир всерьёз заговорил о криптовалютах, некоторые из которых прибавили тысячи процентов за этот год. Под конец года даже были запущены фьючерсы на биткоин на крупнейших товарных биржах.
11:00 01 декабря 2017
Что городские компании могут позаимствовать у природы
Все новости
Mнения
Главный редактор ДВ Алёна Стадник
Алёна Стадник
Дорогие читатели!
Налогово-нервный финиш года
Владимир Вайнгорт
Налогово-нервный финиш года
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Новости
Компания Nokian Raskaat Renkaat
18:00 22 декабря 2017
Компания Nokian Raskaat Renkaat инвестирует 70 млн евро в завод в...
Eesti Raudtee и профсоюз подписали коллективный договор
17:00 22 декабря 2017
Eesti Raudtee и профсоюз подписали коллективный договор
авиарейс
15:00 22 декабря 2017
Задержанный в рождественские дни авиарейс может обеспечить солидн...
Все новости
Биржевые новости
Доходы американцев выросли
16:00 22 декабря 2017
Доходы американцев выросли Опубликованный сегодня вечером отчет по личным доходам американцев показал рост этого индикатора на 0,3 процента, что чуть ниже ожиданий аналитиков. Данные публикуются ежемесячно и этот отчет показал...
Курс биткоина обвалился
12:15 22 декабря 2017
Курс биткоина обвалился на $6,3 тыс. за пять дней Рыночная стоимость биткоина за 5 дней рухнула на $6,3 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. В ночь на 22 декабря криптовалюта упала до $13078, но утром восстановилась до $14500. Накануне биткоин...
17:36 21 декабря 2017
Tallink выплатит кредиты раньше срока Tallink использует средства, полученные от продажи Superfast VII ja Superfast VIII на досрочное погашение кредитов.
Совладелец Admiral Markets Александр Цихилов
14:04 21 декабря 2017
Подписка на облигации Admiral Markets составила 36% Компания рассчитывала привлечь 5 миллионов евро путём выпуска облигаций.
Все новости
Биржевые новости
13:44 21 декабря 2017
Акции Silvano взлетели +9% уже.
Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam
12:55 21 декабря 2017
Валдо Калм не верит в убыточность Tallinna Sadam В связи с выходом весной Tallinna Sadam на биржу, глава предприятия Валдо Калм сказал газете Aripaev, что Tallinna Sadam может стать хорошей дивидендной акцией, а у предприятия ещё есть и перспективы...
09:41 21 декабря 2017
Silvano хочет снова выплатить дивиденды Вчера в своём биржевом сообщении Silvano Fashion Group созвала внеочередное общее собрание.
17:44 20 декабря 2017
Инвестор Тоомас: что делать с акциями Tallink? У меня есть план.
Все новости
Подсказка
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
07:00 22 декабря 2017
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
начинаем украшать нашу контору по случаю Рождества.
07:00 18 декабря 2017
Может ли произойти несчастный случай на производстве при развешив...
9 дизайнерских трендов
12:00 17 декабря 2017
9 дизайнерских трендов - от 2018 года стоит ожидать позитивного ...
Все новости
Фирмы-газели
владелец OU Tuulmet Holding Андрус Туулетарe
11:06 18 августа 2017
"Я до мозга костей человек металла"
Раквереская фирма-газели Kindle
11:30 01 августа 2017
Удачное путешествие в аренду
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Все выбросить? Скорее всего.
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Блог клиента
 15. декабря 2016

Прием оплаты банковской картой увеличивает оборот фирмы

Наличие терминала для оплаты банковскими картами позволяет фирме предлагать слуги и товары также тем клиентам, кто не привык платить наличными. Сегодня, когда люди используют наличные все...
Все новости
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
20.12.2017
Промышленность
20.12.2017
Драйв
20.12.2017
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о государственном пенсионном страховании
08.11.2017
Закон о социальном налоге
11.10.2017

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

С качественным продуктом возможно всё

В 1991 году два ветеринарных врача начали параллельно основной работе осуществлять частные вызовы на дом. В какой-то момент у них возникла совместная идея: а почему бы не открыть свою собственную ветеринарную клинику? Сказано - сделано: нашли помещение, отремонтировали его, начали работать. С начала клиника была открыта всего несколько часов в день, но постепенно с увеличением клиентов, нуждающихся в помощи, клиника перешла на полный режим работы.

3KGroup – специалист по бесперебойному wifi

Отмечающий в этом году 20-летие эксперт в области wifi - компания 3KGroup OÜ - является необычной телекоммуникационной и ИТ компанией, занимающейся только качественным беспроводным интернетом. Успешная деятельность компании привела ее в составляемый газетой Aripaev ТОП телекоммуникационных компаний, что неожиданно для узкоспециализированной компании.

С качественным продуктом возможно всё

Уже 15 лет компания Nordcity Center OU занимается продажей и обслуживанием металлообрабатывающего оборудования. От конкурентов компанию, успешно действующую на рынке Финляндии и Балтии, отличает способность и опыт поставки и обслуживания крупногабаритного оборудования.
Все новости
ТОПы Äripäev
биткоин
09:00 17 декабря 2017
Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать 1
14:53 14 декабря 2017
В трех эстонских фирмах работники получают больше 10 тысяч в месяц
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения