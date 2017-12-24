HeadHunter зафиксировал увеличение зарплат в России

Сервис по поиску работу HeadHunter провел исследование о том, как изменялись зарплаты в России в течение 2017 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование, с января по июнь текущего года зарплаты в стране выросли на 1–2%. Во втором полугодии рост зарплат составил 2–4%. В среднем в 2017 году оплата труда выросла на 3%, передаёт "Коммерсант".

Наибольший рост зарплат (8%) зафиксирован в отрасли электроники, приборостроения, бытовой и компьютерной техники. У сотрудников, которые связаны со сферой продаж товаров народного потребления, отплата труда возросла в 2017 году на 7%. В IT-сфере зарплаты выросли на 6%, в сфере СМИ и рекламы — на 5%.

Сокращение зарплат, по данным HeadHunter, зафиксировано в сфере строительства и недвижимости (-1%). У работников медицинской и фармацевтической сфер оплата труда сократилась на 2%. Неизменной осталась зарплата сотрудников нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и логистики.

Самые высокие зарплаты в 2017 году получали сотрудники, которые занимаются научными исследованиями, разработкой медицинских препаратов, созданием программного обеспечения для компьютеров и консалтингом. В среднем их зарплата составила 100 тыс. руб. до вычета налогов.

Авторы исследования отмечают, что произошедшее увеличение зарплат может компенсировать ожидаемая по итогам года инфляция на уровне 2,5–2,6%.

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