В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений

25 декабря 2017, 13:00

В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений
Фото: pixabay

Павильоны Выставочного центра Хельсинки (Messuaukio, 1) на время зимних каникул превратятся в огромное игровое пространство.

Парк развлечений будет работать с 26 декабря по 7 января 2018 года. Его территория будет разделена на 4 зоны: спортивную, игровую, для малышей и замок-батут, пишет fontanka.fi.

В спортивной зоне будут представлены сумо, скачки на родео-быке, гигантский дартс, банджи-ран. В зоне игр детей ждут веселые и обучающие игры, а для взрослых приготовлены настольный хоккей, настольный футбол, тесты на скорость и силу. В замке-батуте собраны надувные шары, горки и джунгли.

Парк работает с субботы по четверг с 10 до 18 часов, а в пятницу - до 20 часов. Детский билет стоит 15 евро, взрослый - 7 евро.

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