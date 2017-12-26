Распорядок дня Ричарда Брэнсона - всегда готов к приключениям и обожает непросчитываемый риск

26 декабря 2017, 10:00

Ричард Брэнсон Ричард Брэнсон
Фото: Virgin

Многие люди считают, что устоявшаяся рутина является во многом частью их успеха. Ричард Брэнсон — один из таких людей. «Несмотря на то, что я известен своей непредсказуемостью — я всегда готов к приключениям и обожаю непросчитываемый риск — у меня тем не менее есть утренний и вечерний распорядок. Я считаю, что структурированные начало и конец дня позволяют мне концентрироваться и достигать своих целей», — говорит бизнесмен. Своими утренними и вечерними активностями он поделился в блоге своей компании Virgin.

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