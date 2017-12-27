Tallinna Sadam AS продает право на застройку угольного терминала в порту Мууга Фото: Andras Kralla

Компания Tallinna Sadam AS объявила аукцион по продаже права на застройку угольного терминала в порту Мууга, стартовая цена лота составила 4,5 млн евро, передает Baltic Course со ссылкой на информацию LETA/BNS.

К аукциону допускаются компании, действующие не менее трех хозяйственных лет и имеющие оборот по хозяйственному году не ниже 3 млн евро. На основании договора о сотрудничестве в течение календарного года в период застройки должно быть обработано не менее 4,5 млн тонн каменного угля.

Предложения подаются до 5 января 2018 года, залоговая цена для участия в аукционе - 150 тыс. евро. Срок исполнения права застройки истекает 22 июня 2041 года.

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