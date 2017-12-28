Цены на топливо в Латвии с 1 января станут менее конкурентными

Арнис Андрианов, руководитель отдела продаж AS VIRSI-A, Фото: Пресс-фото

В рамках налоговой реформы с 1 января следующего года акцизный налог увеличит цену бензина 95e на 4 евроцента за литр, а дизельного топлива - на 3,1 евроцента. Но и это далеко не все - так как акцизный налог облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), для конечного потребителя рост цен на бензин составит 4,8 евроцента за литр, а дизельного топлива - 3,8 евроцента.

В соседней Эстонии c 1 января тоже повышается акцизный налог на бензин, который вместе с НДС даст плюс 6,2 евроцента за литр, а акциз на дизель останется прежним. Кроме того, с 1 января при въезде в Эстонию необходимо платить пошлину за использование дорог, если вес автомобиля превышает 3,5 тонны. В Литве ожидается лишь небольшое повышение акцизного налога на дизельное топливо, что увеличит его цену на 2 евроцента за литр.

В результате такого неравномерного повышения акцизного налога на топливо в странах Балтии ожидается значительная разница цен, и Латвия в результате окажется в менее конкурентном положении, чем до сих пор. Если в Эстонии бензин станет на 8 евроцентов дороже за литр, а дизельное топливо - дороже более чем на 10 евроцентов, чем в Латвии, то в Литве топливо в среднем будет примерно на 4 евроцента дешевле.

Закономерным следствием роста акциза станет повышение затрат на логистику, поэтому конечным потребителям придется смириться с ростом цен на различные товары и услуги.

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