Цены на топливо в Латвии с 1 января станут менее конкурентными

28 декабря 2017, 15:00

Арнис Андрианов, руководитель отдела продаж AS VIRSI-A, Арнис Андрианов, руководитель отдела продаж AS VIRSI-A,
Фото: Пресс-фото

В рамках налоговой реформы с 1 января следующего года акцизный налог увеличит цену бензина 95e на 4 евроцента за литр, а дизельного топлива - на 3,1 евроцента. Но и это далеко не все - так как акцизный налог облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), для конечного потребителя рост цен на бензин составит 4,8 евроцента за литр, а дизельного топлива - 3,8 евроцента.

В соседней Эстонии c 1 января тоже повышается акцизный налог на бензин, который вместе с НДС даст плюс 6,2 евроцента за литр, а акциз на дизель останется прежним. Кроме того, с 1 января при въезде в Эстонию необходимо платить пошлину за использование дорог, если вес автомобиля превышает 3,5 тонны. В Литве ожидается лишь небольшое повышение акцизного налога на дизельное топливо, что увеличит его цену на 2 евроцента за литр.

В результате такого неравномерного повышения акцизного налога на топливо в странах Балтии ожидается значительная разница цен, и Латвия в результате окажется в менее конкурентном положении, чем до сих пор. Если в Эстонии бензин станет на 8 евроцентов дороже за литр, а дизельное топливо - дороже более чем на 10 евроцентов, чем в Латвии, то в Литве топливо в среднем будет примерно на 4 евроцента дешевле.

Закономерным следствием роста акциза станет повышение затрат на логистику, поэтому конечным потребителям придется смириться с ростом цен на различные товары и услуги.

Самое актуальное
Ключевые слова
ЕвроЛатвия
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Как контролировать эмоции во время сложного разговора
16:00 28 декабря 2017
Как контролировать эмоции во время сложного разговора Во время напряженного разговора очень тяжело не поддаваться эмоциям, ведь несогласие зачастую воспринимается как угроза. Вы боитесь, что придется отказаться от чего-то — от собственной точки зрения,...
10 предсказаний о состоянии рынка труда на 2018 год
12:00 28 декабря 2017
10 предсказаний о состоянии рынка труда на 2018 год Сотрудники рекрутинговой компании Manpower Eesti составили прогноз на наступающий год для эстонского рынка труда.
Пособия и компенсации в 2018 году
10:30 28 декабря 2017
Пособия и компенсации в 2018 году Изменения в сфере управления министерства социальных дел в 2018 году.
Илон Маск
10:00 28 декабря 2017
Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в "Твиттере" планы компании и новые модификации её легковых электромобилей.
индекс розничных продаж Redbook
07:30 28 декабря 2017
Индекс розничных продаж в США показал рекорд за 3 года Опубликованный сегодня индекс розничных продаж Redbook показал рекордную величину за более чем 3 года. Индекс публикуется с 1964 го года и отражает ситуацию в розничных продажах, которые могут...
Глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийсеманн
08:00 28 декабря 2017
Андрес Вийсеманн: собственник должен отвечать своей шкурой Пенсионные фонды LHV в этом году крупно инвестировали в местные облигации, к примеру, в Transpordi Varahaldus, Tartu linn, Coop Pank. Глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийсеманн объяснил принципы,...
Китайская Geely стала крупнейшим акционером производителя грузовиков Volvo Group
09:00 28 декабря 2017
Китайская Geely стала крупнейшим акционером производителя грузовиков Volvo Group Китайская корпорация Geely Holding, которой принадлежит один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile, приобрела 8,2% акций шведского производителя грузовиков и автобусов Volvo...
11:00 01 декабря 2017
Что городские компании могут позаимствовать у природы
Все новости
Mнения
Главный редактор ДВ Алёна Стадник
Алёна Стадник
Дорогие читатели!
Налогово-нервный финиш года
Владимир Вайнгорт
Налогово-нервный финиш года
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Новости
Арнис Андрианов, руководитель отдела продаж AS VIRSI-A,
15:00 28 декабря 2017
Цены на топливо в Латвии с 1 января станут менее конкурентными
Амбиции петербургской моды
14:00 28 декабря 2017
Амбиции петербургской моды
79% населения Эстонии одобряет членство страны в Европейском союзе.
13:00 28 декабря 2017
Исследование: две трети населения Эстонии считают председательств...
Все новости
Биржевые новости
Индексы в США снова в плюсе
11:30 28 декабря 2017
Индексы в США снова в плюсе Торговая сессия среды продолжается и индексы находятся в положительной зоне. Хотя объемы торгов небольшие, и составляют примерно половину от средних дневных объемов на данный час, это не помешало...
Цена на нефть
20:00 26 декабря 2017
Цена на нефть впервые с 2015 года превысила отметку в 66 долларов Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и составила 66,15 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год
12:30 24 декабря 2017
Что будет с ICO: итоги 2017 и прогнозы на 2018 год В 2016 году всего было проведено 46 ICO на общую сумму $96 млн. Рекорд принадлежал российской компании Waves Александра Иванова – им удалось привлечь на ICO $16 млн. В 2017 году ситуация кардинально...
Биткоин: прогноз 2018
10:00 23 декабря 2017
Биткоин: прогноз 2018 Прогнозы по биткоину на 2018 год разнообразные. Кто-то пишет о росте к 27 000$, кто-то говорит о крахе системы. Поговорим об основных прогнозах на биткоин.
Все новости
Биржевые новости
Доходы американцев выросли
16:00 22 декабря 2017
Доходы американцев выросли Опубликованный сегодня вечером отчет по личным доходам американцев показал рост этого индикатора на 0,3 процента, что чуть ниже ожиданий аналитиков. Данные публикуются ежемесячно и этот отчет показал...
Курс биткоина обвалился
12:15 22 декабря 2017
Курс биткоина обвалился на $6,3 тыс. за пять дней Рыночная стоимость биткоина за 5 дней рухнула на $6,3 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. В ночь на 22 декабря криптовалюта упала до $13078, но утром восстановилась до $14500. Накануне биткоин...
Чем запомнился инвесторам 2017 год?
08:00 22 декабря 2017
Чем запомнился инвесторам 2017 год? Инвестиционный мир всерьёз заговорил о криптовалютах, некоторые из которых прибавили тысячи процентов за этот год. Под конец года даже были запущены фьючерсы на биткоин на крупнейших товарных биржах.
17:36 21 декабря 2017
Tallink выплатит кредиты раньше срока Tallink использует средства, полученные от продажи Superfast VII ja Superfast VIII на досрочное погашение кредитов.
Все новости
Подсказка
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
07:00 22 декабря 2017
5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники
начинаем украшать нашу контору по случаю Рождества.
07:00 18 декабря 2017
Может ли произойти несчастный случай на производстве при развешив...
9 дизайнерских трендов
12:00 17 декабря 2017
9 дизайнерских трендов - от 2018 года стоит ожидать позитивного ...
Все новости
Фирмы-газели
владелец OU Tuulmet Holding Андрус Туулетарe
11:06 18 августа 2017
"Я до мозга костей человек металла"
Раквереская фирма-газели Kindle
11:30 01 августа 2017
Удачное путешествие в аренду
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Все выбросить? Скорее всего.
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Блог клиента
 15. декабря 2016

Прием оплаты банковской картой увеличивает оборот фирмы

Наличие терминала для оплаты банковскими картами позволяет фирме предлагать слуги и товары также тем клиентам, кто не привык платить наличными. Сегодня, когда люди используют наличные все...
Все новости
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
20.12.2017
Промышленность
20.12.2017
Драйв
20.12.2017
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о государственном пенсионном страховании
08.11.2017
Закон о социальном налоге
11.10.2017

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Tallinna Linnaehituse AS компания, присутствовавшая...

Корни Tallinna Linnaehituse AS уходят на 60 лет назад, когда город Таллинн решил создать при мэрии подразделение, занимающееся планированием городского строительства и наздора над ним. Компания присутствовала при строительстве зданий в Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ, а также при возведении олимпийских сооружений.

3KGroup – специалист по бесперебойному wifi

Отмечающий в этом году 20-летие эксперт в области wifi - компания 3KGroup OÜ - является необычной телекоммуникационной и ИТ компанией, занимающейся только качественным беспроводным интернетом. Успешная деятельность компании привела ее в составляемый газетой Aripaev ТОП телекоммуникационных компаний, что неожиданно для узкоспециализированной компании.

В этом году компания UTU Powel AS отмечает свое 20-летие

В сентябре этого года компания UTU Powel AS, занимающаяся продажей и обслуживанием электротехнических товаров, отмечает 20-летие. Со слов члена правления Маргуса Тийруссона, плюсами компании являются многолетний опыт, профессиональная команда и качественные товары, которые пользуются отличной репутацией у партнеров и клиентов.
Все новости
ТОПы Äripäev
биткоин
09:00 17 декабря 2017
Как 1000 человек контролируют 40% всего рынка биткоина и могут им манипулировать 1
14:53 14 декабря 2017
В трех эстонских фирмах работники получают больше 10 тысяч в месяц
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения