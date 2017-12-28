Фонд Baltic Horizon купит торговый центр Postimaja в центре Таллинна за 35 млн евро

28 декабря 2017, 07:00

Член управления фонда Baltic Horizon Тармо Каротам Член управления фонда Baltic Horizon Тармо Каротам
Фото: Scanpix

Baltic Horizon Fund заключил договор о покупке за 34,4 млн евро расположенного у Вируской площади торгового комплекса Postimaja, в котором прежде размещалась головная контора Почты Эстонии.

В сообщении Baltic Horizon отмечается, что фонд рассчитывает извлечь выгоду из местоположения Postimaja, а также из проекта Главной улицы Таллинна, который будет реализован в ближайшие годы.

Предполагается, что здание получит новое внешнее оформление и в нем будет увеличена арендная площадь. Цена покупки всего комплекса по завершении сделки в округленном виде составляет 34,4 млн евро (без НСО).

Сдаваемая в аренду площадь Postimaja в общей сложности составляет 9141 кв метров, якорные арендаторы - Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post и Myfitness.

Для завершения сделки требуется разрешение Департамента конкуренции.

До сего времени Postimaja принадлежал фирме Letona Properties, которой владеет шведский инвестор-застройщик Claesson & Anderzen AB. Шведский концерн искал нового собственника зданию с начала этого года. Об интересе к покупке торгового центра сообщал также крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа.

Postimaja в течение многих лет оставался одним из знаковых для Таллинна зданий. Оно было построено к Олимпийским играм 1980 года и уже тогда стало известно благодаря установленному в нем эскалатору. Прежде в нем находилась головная контора предприятия Eesti Post (Почта Эстонии).

Claesson & Anderzen AB купила Postimaja в 2010 году у Eesti Post за 8 млн евро. К осени 2013 года здание было капитально перестроено под торговый центр.

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ТаллиннУрмас Сыырумаа
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