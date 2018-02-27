Суд вернул в прокуратуру дело о коррупции в Таллиннском порту Фото: Andras Kralla

Харьюский уездный суд вернул в Госпрокуратуру уголовное дело о коррупции в Таллиннском порту, поскольку обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно озвученному в понедельник, 26 февраля, решению суда, обвинение размыто, отсутствует структура обвинения, из обвинения не ясно время и место совершения преступления. "Прокуратура могла бы сделать более четкое и конкретное обвинение, которое позволит предотвратить будущие споры об обстоятельствах преступления", - говорится в решении суда.

Тем не менее суд не принял позицию защиты, которая требовала прекратить обвинительный процесс. "То, что адвокат не согласен с обвинением и оно не соответствует требованиям закона, не означает автоматического прекращения дела".

Обвинения по делу было предъявлены десяти лицам и двум предприятиям. Наряду с бывшими руководителями правления Айном Кальюрандом и Алланом Кийлем, обвинения предъявлены Тынису Похла, Юллару Раади, Эно Саару, Яану Пашковскому, Мартину Пайде, Валдо Ыунапуу, Свену Хонга и Тойво Промму.

Из предприятий обвинения предъявлены АО HTG Invest и Keskkonnahoolduse OU.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которых обвиняют в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период с 2005 по 2015 годы, сообщила ранее госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую Кийлю обещали представители турецкого и польского судостроительных заводов в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже паромов.

Согласно обвинению, Мартин Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Руководившая уголовным следствием госпрокурор Лаура Фельдманис ранее сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. "Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных взяток и реальных владельцев денег использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы", - добавила она.

Предварительное следствие по делу провел департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.

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