Прибыль эстонских фирм за последний год выросла на 5% Фото: pixabay

Общая прибыль предпринимательского сектора Эстонии в 2017 году составила 2,8 млрд евро, что на 5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики.

По сравнению с 2016 годом совокупная прибыль увеличилась в большинстве видов деятельности, сообщила во вторник, 27 февраля, пресс-служба Департамента статистики.

Крупнейший вклад в показатели внесли предприятия обрабатывающей промышленности, а также компании из сферы перевозок и складского хозяйства. Рост прибыли предпринимательского сектора больше всего тормозили показатели предприятий из сферы недвижимости и оптовой торговли

В 2017 году предприятия продали товаров и услуг на 55 млрд евро, что на 10% больше, чем за предыдущий год. Расходы сектора по сравнению с 2016 годом выросли на 10%, в том числе расходы на рабочую силу — на 9%. Количество трудоустроенных людей выросло на 3% и число отработанных часов в годовом сравнении — на 2%. Производительность труда в предпринимательском секторе в пересчете на каждого работника составила за год в среднем 22 600 евро в квартал, что на 5% выше показателей предыдущего года.

За 2017 год предприятия инвестировали 2,4 млрд евро, что на 15% больше, чем годом ранее. Инвестировали главным образом в технику и оборудование, а также в строительство.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова