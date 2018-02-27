Семья Пежо купила долю в аэрокосмической компании Safran

27 февраля 2018, 17:36

Семья Пежо стала акционером французского промышленного конгломерата Safran.

Акции производителя аэрокосмического оборудования достались династии через инвестхолдинг FFP, сообщает "Коммерсант".

Часть акций досталась FFP, когда Safran выкупила своего конкурента Zodiac Aerospace, доля в котором принадлежала инвестхолдингу. В результате FFP отошли 2 832 492 неотчуждаемых акции Safran сроком на три года. Еще 375 237 обычных акций французского промышленного гиганта были выкуплены инвесткомпанией на свободном рынке за €31 млн.

Благодаря этим вложениям семья Пежо хочет получить доступ к управлению Safran. Для этого будет создано его совместное предприятие с FFP, которое получит название F&P. Его возглавит Робер Пежо, который и будет в случае получения одобрения со стороны совета директоров Safran представлять интересы своей семьи. Ближайшее генеральное собрание совета директоров производителя должно состояться 25 мая.

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