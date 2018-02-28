Цены на жилье в США выросли

Опубликованный индекс S&P Case/Shiller показал рост цен на жилье на 6,3 процента, что чуть ниже предыдущих цифр, но полностью совпадает с прогнозами аналитиков.

Индекс S&P Case/Shiller показывает рост цен в 20 крупнейших городах США. Показатель растет уже который год, хотя предкризисных уровней еще не достиг. Впрочем, хотя и инфляция в США достаточно горячая тема для регуляторов, но цены на жилье и рынок недвижимости не являются основной головной болью, как это было 10 лет назад, когда грянул ипотечный кризис.