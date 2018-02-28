Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты

Валерия Кийск Фото: личный архив

Компания Redgate Capital на днях получила лицензию, которая позволяет ей заниматься IPO и выводить компании на биржи. По словам партнера компании Валерии Кийск, это даст возможность эстонским предприятиям привлекать капитал институциональных и частных инвесторов, а для инвесторов расширит выбор на бирже. Более того, увеличения числа эстонских компаний на бирже в долгосрочной перспективе привлечет больше зарубежных инвесторов, а это в свою очередь повысит ликвидность на Таллиннской бирже.

За последние несколько лет эстонские предприятия сокращали свои инвестиции. Одной из причин было повышение расходов на рабочую силу. Сегодня ситуация меняется, так как доходность предприятий увеличивается. Тем не менее, Валерия Кииск считает, что этих инвестиций недостаточно. «Может быть сейчас еще у нас есть выигрыш в ценах местного производства, но в долгосрочной перспективе этого

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Дмитрий Фефилов

