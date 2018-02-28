Начало конца эпохи дизельных автомобилей?

Высшие судьи по административным вопросам Германии вынесли решение, которое ставит под угрозу существование автомобилей работающих на дизеле. Акции немецких производителей машин отреагировали падением.
На процессе в Лейпциге судьи решил не отменять решение суда предыдущей инстанции, в котором говорится о планах Штутгарта и Дюссельдорфа изгнать из городов дизельные автомобили. Суд постановил, что города могут вводить подобный запрет, если это последняя надежда сократить выбросы в атмосферу.
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