Начало конца эпохи дизельных автомобилей?

Высшие судьи по административным вопросам Германии вынесли решение, которое ставит под угрозу существование автомобилей работающих на дизеле. Акции немецких производителей машин отреагировали падением.

На процессе в Лейпциге судьи решил не отменять решение суда предыдущей инстанции, в котором говорится о планах Штутгарта и Дюссельдорфа изгнать из городов дизельные автомобили. Суд постановил, что города могут вводить подобный запрет, если это последняя надежда сократить выбросы в атмосферу.