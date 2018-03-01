Фирма Хансшмидта купит компанию, добывающую песок

Joevulin, дочернее предприятие Infortar, хочет купить компанию Kiiu Soon, занимающуюся добычей песка.
Kiiu Soon производит строительный песок. Из отчёта о хозяйственной деятельности предприятия следует, что компания занимается фракционированием песка и подводной добычей.
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