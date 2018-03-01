Минфин выделил 61 000 евро на посещение России

Для тех, кто ездит к родственникам или к местам их захоронения.

Министр государственного управления Яак Ааб начал приём заявок на компенсацию за визы.

Эта компенсация направлена на людей, которые посещают родственников или места их захоронения в приграничных районах России.

"Близкие родственники - одно из самых больших богатств, что есть у людей. То же самое можно сказать о памяти, которая от них осталасась. Поэтому считаю важным, чтобы у людей была возможность посетить своих родственников или места их захоронения даже в том случае, если они находятся за границей", - сказал Ааб.

Компенсации могут запросить все граждане Эстонии, официальным местом жительства которых является Эстония, и которые хотят посетить родственников, супруга или супругу или их захоронения.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень