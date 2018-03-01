MTA вернет 71 млн евро подоходного налога

К утру четверга Налогово-таможенный департамент (далее - MTA) получил 473 488 деклараций, в соответствии с которыми возврату подлежат 71 млн евро переплаченного подоходного налога.

На основании 473 488 представленных деклараций 361 337 людям вернут в общей сложности 71 млн евро, сказал пресс-секретарь MTA Уку Тампере.

По словам Тампере, 12 302 человека должны будут доплатить 11,5 млн евро, а 99 876 лиц не должны ничего доплачивать и им не вернут переплаченный налог.

На данный момент на основании 288 665 деклараций вернули 61,8 млн евро.

MTA приступил к возрату переплаченного подоходного налога в прошлую среду.

Налоговый управляющий постепенно продолжит утверждать решения. В день департамент может принимать до 60 000 решений. К концу этой недели подоходный налог должны вернуть большинству людей, чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке.

15 февраля MTA открыл возможность подачи деклараций о доходах физического лица. Срок подачи декларации - 2 марта, возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию на бумаге, начнется 20 марта. Срок доплаты и возврата переплаченного подоходного налога - 2 июля.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова