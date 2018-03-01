Путин: технологии и народ - будущее России

Президент РФ Владимир Путин Фото: скриншот

Сегодня в 11 часов по эстонскому времени президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Основными темами послания стали решение социальных проблем и внедрение новых технологий.

Свое послание Владимир Путин начал с того, что обратил внимание собравшихся на темпы развития современных технологий. «Скорость технологических изменений стремительно увеличивается. Тот, кто сумеет этим воспользоваться, выиграет. Кто не сумеет, того эта волна захлестнет. Насколько эффективно мы сможем использовать этот потенциал – зависит от нас» - сказал президент России.

Для эффективного внедрения новых технологий и новых подходов необходимо быть готовыми к этим новым веяниям.

«Следующие годы станут решающими для страны. Мы должны прочувствовать и понять, что происходит в мире. Мы должны расширить пространство свободы во всех сферах. Укреплять структуру демократии. Быть открытыми новым идеям и миру» - сказал Путин.

Народ живет бедно и недолго

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Большую часть своего послания Путин посвятил социальным проблемам страны, демографическому кризису и плачевному положению пенсионеров. Президент заметил, что главный потенциал страны, это ее творческий народ, поэтому приоритетами России остаются благополучие людей и достаток в российских семьях.

"Сейчас с бедностью сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, но всё равно недопустимо много. Также некоторые работающие люди живут очень скромно. Мы впервые смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 марта 2018 года, что позитивно скажется на доходах 4 миллионов человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы. Нам нужно обновить структуру занятости, которая сегодня неэффективна и архаична".

Продолжительность жизни в России, как заметил Путин, снизилась, однако к 2030 году страна должна войти в список государств 80+.

Для решения этих социальных проблем в ближайшие годы страна должна будет обеспечить уверенный долгосрочный рост зарплат и пенсий.

Увеличить ВВП в полтора раза и укрепиться в пятёрке ведущих экономик мира - обозначил президент РФ одни из главных экономических задач страны на ближайшие годы.

Дмитрий Фефилов



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