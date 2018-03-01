РБК: Telegram может отказаться от публичного ICO

Компания готова провести закрытую продажу токенов среди небольшого круга инвесторов и привлекла фонды iTechCapital и Da Vinci Capital к их поиску.

Публичное ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов — жетонов, дающих их владельцам определенные права) проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON.

Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов, с копиями которых ознакомился РБК. Это материалы, в которых от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора. Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.

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