Silvano: доход вырос, но есть угроза штрафа

Магазин Silvano Fashion Group Фото: Meeli Kuttim

Изменения курсов валют благоприятно сказались на доходе Silvano Fashion Group в четвертом квартале. Итоги всего года тоже оставили позитивное впечатление – в прошлом году компания смогла нанять 100 новых работников. Омрачает хорошие результаты компании то, что Таллиннская биржа может наказать Silvano Fashion Group за опоздание с промежуточным отчетом.

Производитель белья Silvano Fashion Group сообщил сегодня о результатах четвертого квартала, из которых следует, что компания сумела заработать за последний период 1,67 миллиона чистой прибыли. Годом раннее четвертый период был для компании убыточным (-1,49 миллионов евро). Причиной послужил курс валют, из-за чего компания тогда потеряла 2,56 миллиона евро. В этом году на разнице валют

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Дмитрий Фефилов

