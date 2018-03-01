Средняя зарплата 1221 евро

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В 2017 году средня брутто-зарплата составила 1221 евро в месяц, а в четвёртом квартале - 1271 евро.

Рост средней зарплаты составил в 2017 году 6%. В 2016 году она увеличилась на 7,6%, сообщает Департамент статистики.

Рост зарплат в реальном выражении составил 3%.

Нерегулярные премии и бонусы выросли на 1,7%.

Самые высокие средние зарплаты были в секторе IT и страховании: 2094 и 1996 евро соответственно. Самые низкие - в секторе, обозначенном как "иная обслуживающая деятельность", где средняя зарплата была в 3 раза ниже.

Самый большой рост средней зарплаты показали горнодобывающая промышленность (11,1%), IT (10,2%) и энергетика (9,1%).

В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве средняя зарплата выросла на 0,4%.

В государственном секторе средняя зарплата выросла на 7,9% и составила 1265 евро. В частном секторе она увеличилась на 6,1% и составила 1206 евро.

Самая высокая средняя зарплата была в Харьюмаа (1353 евро) и Тартумаа (1215 евро), самая низкая - в Хийумаа (883 евро) и Сааремаа (876 евро).

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень

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