Буковскис: случай с Римшевичем - лишь одно гнилое яблоко

Остальные плоды банковской системы в порядке.

ДВ поговорили с заместителем директора Латвийского института внешней политики Карлисом Буковскисом о том, как проблемы банка ABLV, а такжеобвинения в адрес главы Банка Латвии Илмара Римшевича повлияют на то, что будет происходить в стране.