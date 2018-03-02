Буковскис: случай с Римшевичем - лишь одно гнилое яблоко

Остальные плоды банковской системы в порядке.
ДВ поговорили с заместителем директора Латвийского института внешней политики Карлисом Буковскисом о том, как проблемы банка ABLV, а такжеобвинения в адрес главы Банка Латвии Илмара Римшевича повлияют на то, что будет происходить в стране.
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