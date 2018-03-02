Оборот Apranga упал

Выручка выросла лишь в Эстонии.
Выручка ритейлера Apranga Group составила в феврале 12,8 миллиона евро. Это на 6,9% меньше, чем за такой же месяц прошлого года.
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