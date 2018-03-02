Осиновский: что правда, то правда - осточертело!

«Не думаю, что через десять лет я ещё буду в эстонской политике», – сказал попавший под яростный огонь критики председатель социал-демократической партии и министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский в понедельничной радиопередаче Aripaev «В гостях – министр» разъясняет, почему устал от дебатов по поводу алкогольных акцизов и почему он по-прежнему уверен, что всё сделал правильно. Также он рассказал и о том, как сам думает, будет он доволен своими нынешними решениями, глядя на себя в зеркало через десять лет? И что должны соцдемы предпринять, чтобы выбраться из рекордно
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