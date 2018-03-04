Финское судостроение – большой шанс для субподрядчиков

Рост судостроения Финляндии прибавляет работы как финским, так и эстонским предприятиям, годами действующим в сети субподряда. Сейчас у эстонских предприятий прекрасная возможность расширить свою деятельность.
Экономика Финляндии активно растёт, и судостроительный сектор тоже уверенно движется по возрастающей. У эстонских предприятий сложилась сейчас великолепная возможность расширить свою деятельность в этом секторе – растущий рынок создаёт благоприятную почву для выхода на него новых фирм, поскольку спрос на продукцию и услуги постоянно растёт.
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