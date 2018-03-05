СМИ: Китай увеличит военный бюджет на 8%

Китай увеличит госрасходы на оборону в 2018 г. на 8,1% до 1,11 трлн юаней ($175 млрд).

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на бюджетный доклад правительства для парламента, передают "Ведомости".

Военные расходы КНР занимают меньшую долю ВВП и национальных расходов по сравнению с другими крупными мировыми странами, отмечает официальный представитель парламентской сессии Чжан Есуй.

«Значительная часть роста оборонного бюджета связана с необходимостью компенсировать прошлые низкие расходы, в основном прирост будет использован на модернизацию оборудования и повышение обеспечения военнослужащих и женщин, а также на улучшение условий учений и быта рядовых войск», – сказал Есуй.

Самое актуальное Самое актуальное