СМИ: Китай увеличит военный бюджет на 8%

05 марта 2018, 10:13

Китай увеличит госрасходы на оборону в 2018 г. на 8,1% до 1,11 трлн юаней ($175 млрд).

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на бюджетный доклад правительства для парламента, передают "Ведомости".

Военные расходы КНР занимают меньшую долю ВВП и национальных расходов по сравнению с другими крупными мировыми странами, отмечает официальный представитель парламентской сессии Чжан Есуй.

«Значительная часть роста оборонного бюджета связана с необходимостью компенсировать прошлые низкие расходы, в основном прирост будет использован на модернизацию оборудования и повышение обеспечения военнослужащих и женщин, а также на улучшение условий учений и быта рядовых войск», – сказал Есуй.

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