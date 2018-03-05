В январе в Эстонии снизились закупочные цены на молоко Фото: Piimaliiit

Закупочные цены на молоко в Эстонии пошли на спад - в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года они сократились на 2,5%.

Как следует из данных Департамента статистики, в январе средняя закупочная цена молока составила 318,56 евро за тонну или 32 центра за литр. В месячном сравнении (по сравнению с декабрем) закупочные цены на молоко упали еще более заметно - почти на 4%.

Объем закупок молока в январе составил 61 400 тонн - на 3,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с декабрем в январе закупки снизились на полпроцента.

При этом рядовые потребители снижения стоимости молока не заметили - в магазинах она остается стабильной.

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