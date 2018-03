Enefit Energiatootmine меняет руководителя

Март Проос Фото: Raul Mee

Председателем правления Enefit Energiatootmine с апреля станет Март Проос. Тыну Аас, который руководил предприятием 8 лет решил взять таймаут, сообщило предприятие.

Оборот предприятия Enefit Energiatootmine в 2016 году составил 339,6 миллионов евро, доход – 68 миллионов. Затем Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS и Eesti Energia Olitoostus AS объединились, образовав Enefit Energiatootmine AS.

«Учитывая разносторонний опыт Марта Прооса как руководителя и инженера-строителя, уверен, что речь идет об опытном руководителе, сдержанном человеке и хорошем командном игроке, который хорошо вольется в команду производителя энергии» - сказал член правления Райне Пайо.

Март Проос закончил Таллиннский технический университет по специальности производство и гражданское строительство. В 1992-2008 годах занимал разные должности в финском концерне Rautaruukki. С 2008 он был председателем правления металлообрабатывающего предприятия Favor.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова