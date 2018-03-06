Инспекция труда: в прошлом году ежедневно происходило 14 несчастных случаев на рабочем месте

в прошлом году ежедневно происходило 14 несчастных случаев на рабочем месте Фото: pixabay

Сегодня Инспекция труда представит Рийгикогу обзор прошлогодней трудовой среды в Эстонии. В минувшем году произошло 5184 несчастных случая на рабочем месте, то есть 14 в день. Девять человек лишились жизни на работе.

Из зарегистрированных в течение прошлого года 5184 несчастных случаев на рабочем месте 4058 закончились легкими травмами, 1117 работников получили тяжелые телесные повреждения и девять человек погибло. Основная группа риска при несчастных случаях на рабочем месте – мужчины в возрасте 23-34 лет. Больше всего несчастных случаев произошло в сферах металлообрабатывающей промышленности, государственной обороны и торговли. В течение минувшего года было оформлено 7464 больничных листа в связи с несчастными случаями на рабочем месте. Сумма компенсаций составила 4,4 миллиона евро. Географически больше всего несчастных случаев произошло в Таллинне, Харьюском и Тартуском уездах. За пределами Эстонии несчастные случаи с нашими работниками чаще всего происходили в Финляндии.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, возрастающее число тяжелых несчастных случаев на рабочем месте свидетельствует о том, что наша культура безопасности все еще находится в зачаточном состоянии. «Результаты анализа таковы: за год существенно увеличилась доля тяжелых несчастных случаев с обусловленным травмой отстранением работника. Такая ситуация всегда означает определенные издержки для работодателя, государства и общества в целом. Не говоря уже о страданиях жертвы и заботах его близких», сказала Марет Марипуу. «Изучение несчастных случаев на рабочем месте указывает на то, что почти все такие несчастные случаи предотвращаемы. Для этого работодателю достаточно иметь правила безопасности, а работникам – соблюдать эти правила. В прошлом году мы отметили, что все больше работодателей занимаются оцениванием рисков трудовой среды и их уменьшением. Хочется верить, что эта тенденция сохранится и в текущем году», добавила генеральный директор Инспекции труда.

В 2017 году в Эстонии около 699 000 человек проявляли активность на рынке труда. Инспекция труда осуществляет надзор за предприятиями, имеющими хотя бы одного работника с трудовым договором или использующим членов правления в качестве работников. В прошлом году в нашей стране было 54 652 таких предприятия. Действующих предприятий больше всего было в сферах торговли, строительства и недвижимости.

Инспекция труда представит Рийгикогу обзор трудовой среды на совместном заседании социальной и экономической комиссий в конференц-зале Рийгикогу 6 марта в 14.00. Это заседание является публичным и его прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу www.riigikogu.ee. С обзором трудовой среды можно ознакомиться http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Toeoekeskkonna_uelevaated/2015/Tookeskkond_2017_veebi.pdf

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