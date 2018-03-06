Инвестор Тоомас: встряска портфеля закончилась позитивно

Если в январе мне пришлось принять горечь поражения, то в конце февраля я уже мог рапортовать об историческом пике своего портфеля.

В последние дни февраля я достиг нового рубежа - на моем инвестиционном счету было 293377,63 евро. Это означает, что с конца января мой портфель вырос на 2,3 процента. Хоть и хотелось бы стукнуть себя в грудь кулаками, тем не менее я отдаю себе отчет, что в феврале мой портфель поправился по двум основным причинам: период отчетности и реализация потенциала Leroy Seafood.