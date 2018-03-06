"За деньги, оставленные в Латвии, мы могли бы укрепить восточные рубежи"

Латвия Фото: Erik Prozes

По оценке производителей алкоголя, те, кто покупают алкогольные напитки в Латвии, за два года оставят там такую сумму, которой хватило бы, чтобы построить самую надежную границу в Европейском Союзе, сказал генеральный директор эстонской торговой палаты и промышленности Майт Пальтс.

Из исследования Института конъюнктуры Эстонии следует, что доля покупающих алкоголь в Латвии за год вырос на 66 процентов. Среди участников опроса, который был проведен в 2016 году, 21 процент покупал алкоголь в Латвии. В 2017 их было уже 35 процентов. По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, речь идет о значительном росте.

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