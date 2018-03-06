Производитель элитных яхт вкладывает в свое производство 1,4 миллиона

Яхтенный порт Фото: Pixabay

EAS выделел около 500 000 евро на поддержку нового проекта Luksusjaht AS по постройке кораблей и катеров с открытой палубой. С учетом самофинансирования, общая сумма инвестиции составит почти полтора миллиона евро.

Помимо прочего, производитель элитных яхт планирует смоделировать большое складское помещение, которое будет являться пристройкой к производственным площадям на Роомассар, сообщает Saarte Haal.



Исполнительный директор Luksusjaht заверил, что выделенные деньги действительно пойдут на разработку прототипов кораблей и катеров с открытой палубой. Более подробно комментировать планы

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Дмитрий Фефилов

