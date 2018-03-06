Производитель элитных яхт вкладывает в свое производство 1,4 миллиона

06 марта 2018, 15:28

Яхтенный порт Яхтенный порт
Фото: Pixabay

EAS выделел около 500 000 евро на поддержку нового проекта Luksusjaht AS по постройке кораблей и катеров с открытой палубой. С учетом самофинансирования, общая сумма инвестиции составит почти полтора миллиона евро.

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