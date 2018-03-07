Число российских туристов в Эстонии в январе выросло на 20% Фото: pixabay

В январе нынешнего года в гостиницах Эстонии останавливалось 206 000 туристов, что на 7% больше, чем было в январе прошлого года. Большая их часть - это иностранные туристы. Существенно, на 20%, выросло число российских туристов, останавливавшихся в гостиницах на ночевку.

По данным Департамента статистики, в гостиницах Эстонии в январе на ночевку остановилось 118 000 иностранных туристов или 58% от общего числа туристов. Из них 33% туристов приехали из Финляндии, 31% — из России и 8% — из Латвии.

В сравнении с январем 2017 года число туристов из России выросло на 20%. Также больше стало туристов из Финляндии, Латвии, Швеции, Великобритании. Из Норвегии и Германии туристов в январе было меньше.

Три четверти иностранных туристов жило в гостиницах Таллинна.

В январе 87 000 жителей Эстонии путешествовало по стране и останавливалось на отдых в местных гостиницах: 63% отдыхало, а 24% туристов были в командировке.

В гостиницах Харьюского уезда остановились 28%, в Пярнуского уезда - 16%, Тартуского уезда - 15% и Ида-Вируского уезда - 10% внутренних туристов.

В январе этого года свои услуги туристам предлагали 962 гостиниц. Заполняемость гостиниц составила 35%.

Средняя стоимость ночлега составила 37 евро, что на евро дороже стоимости прошлого года в тот же месяц. В Харьюском уезде сутки ночлега стоили 43 евро, в Тартуском уезде 34 евро, в Пярнуском уезде 27 евро и в Ида-Вирумаа 34 евро.

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