Cовет по науке и развитию поддержал увеличение финансирования

07 марта 2018, 13:00

Cовет по науке и развитию поддержал увеличение финансирования Cовет по науке и развитию поддержал увеличение финансирования
Фото: pixabay

Совет по науке и развитию обсудил на состоявшемся во вторник заседании финансирование науки и высшего образования в рамках бюджетной стратегии на 2019-2020 год и пришел к выводу, что инвестиции публичного сектора в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) следует увеличить по крайней мере до 0,84% ВВП.

«Эти инвестиции в продолжительной перспективе поддерживают экономический рост и помогают сохранять и улучшать качество нашего высшего образования», - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Члены Совета пришли к выводу, что вкладывать средства нужно прежде всего в стратегически важные сферы, чтобы наука и высшее образование еще лучше соответствовали бы потребностям общества и экономики.

Кроме того, Совет ознакомился с отчетом о выполнении Эстонской стратегии по НИОКР и инновациям за 2017 год.

Руководитель рабочей группы по финансированию и оптимизации науки и высшего образования Катрин Пихор ознакомила членов Совета по науке и развитию с основными выводами и предложениями рабочей группы, которые касаются, например, постановки более четких требований в отношении НИОКР, увеличения способности предприятий разрабатывать и использовать новые знания, улучшения сотрудничества между предприятиями и университетами и тому подобного. Обсуждение предложений рабочей группы будет продолжено на следующем заседании Совета в мае.

В число задач рабочей группы, помимо прочего, входила оценка конкурентоспособности эстонской науки и системы высшего образования, выработка предложений по улучшению ситуации, разработка критериев консолидации общественно-правовых университетов, научных учреждений и прикладных высших учебных заведений и представление правительству предложений по поводу долгосрочной программы финансирования науки и высшего образования и распределения связанных с этим задач и обязанностей.

В состав рабочей группы входили представители Министерства науки и образования, Министерства экономики и коммуникаций, Ректорского совета, Академии наук, Эстонского студенческого союза, Центрального союза работодателей, Палаты экономики сферы услуг, а также Торгово-промышленной палаты. Работу координировала Государственная канцелярия.

 

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ИнвестицииЭкономический ростГосударственная канцелярияНаука
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