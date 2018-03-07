Исследование: на WordPress теперь работают 30% сайтов в интернете

на WordPress теперь работают 30% сайтов в интернете Фото: pixabay

Система управления контентом WordPress отныне отвечает за работу 30% всех сайтов в интернете, сообщает исследование технологической фирмы W3Techs.

Для подсчета компания просканировала 10 млн сайтов, зафиксированных в рейтинге Amazon Alexa, а потом взяла три месяца на исследование, чтобы отследить изменения. W3Techs учитывали сайты с собственным хостингом и те, которые используют облачный хостинг от платформы WordPress.com. В свою очередь субдомены исключались из списка, а домены с переадресацией — фиксировались как один. Таким образом, с 2015 года CMS поднялась в общей статистике на 5%.

Однако в исследовании учитывались сайты с системами управления контентом и такие, что не требуют их или написаны «с нуля». Всего на сайты без CMS пришлось 50,2% проанализированных W3Techs ресурсов. Что касается рыночной доли среди конкурентов, тут WordPress заявляют о проникновении в 60,2% — в ноябре 2015% этот показатель составлял 58,7%. Ближайший соперник, система Joomla, за тот же период выросла с 2,8% до 3,1%. Drupal поднялась с 2,1% до 2,2%.

Также W3Techs проанализировали самые популярные языки программирования в веб-разработке. На стороне сервера это PHP (83%), главным клиентским языком оказался Javascript (95%). Его ведущая библиотека — jQuery (73,2%). Для разметки чаще всего применяют HTML (80,3%), а самая популярная кодировка символов — UTF-8 (91%). В соревновании форматов изображений лидирует PNG (74,9%). Главным аналитическим инструментов оказалась Google Analytics (56,3%).

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