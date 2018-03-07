Эстония рискует стать страной уклонения от уплаты налогов Фото: pixabay

Действующая в Эстонии система взимания подоходного налога с предприятий может стать привлекательной для международных предприятий, если снизит уровень агрессивности обязанности по налогам, считает Европейская комиссия.

"Международные корпорации могут использовать определенные аспекты системы взимания подоходного налога с предприятий в Эстонии для агрессивного планирования налогов. К числу таких аспектов относятся отсутствие целого ряда правил против злоупотреблений, а также возможность уклониться от выплаты дивидендов и процентов, что в итоге может привести к полному уклонению от уплаты налогов", - отмечает Европейская комиссия в своем отчете по Эстонии от 2018 года.

По оценке Европейской комиссии, Эстония в результате может оказаться звеном в международной системе уклонения предприятий от уплаты подоходного налога. Чтобы избежать такой ситуации, Эстония должна в 2018 и к концу 2019 года принять соответствующую директиву о предотвращении уклонения от налогов. Это позволит сформировать правила предотвращения злоупотреблений в сфере налогов, однако эффективность действия этих правил в правовом пространстве Эстонии необходимо основательно оценить.

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