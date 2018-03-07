Трудовая инспекция проиграла спор с Transiidikeskuse и в Госсуде

Transiidikeskus Фото: Raul Mee

Государственный суд в понедельник, 5 марта, не удовлетворил апелляционную жалобу Трудовой инспекции в связи с предполагаемым нарушением Transiidikeskuse Закона о профессиональных союзах, тем самым оставив в силе решение Уездного суда.

Госсуд также постановил возместить компании Transiidikeskuse все судебные издержки, связанные с данным делом. По словам представителя Transiidikeskuse - присяжного адвоката Тауно Тарка, суды обеих инстанций - как уездный, так и Государственный, сочли, что для назначения штрафа Трудовой инспекцией членам правления компании в связи с якобы препятствованием деятельности профсоюзов, не было оснований. «Государственный суд в составе трех членов согласился с доводами Transiidikeskuse и Харьюского уездного суда по части необходимости прекращения разбирательства в связи с отсутствием состава правонарушения. Поэтому суд также полностью отменил назначенные предприятию Трудовой инспекцией денежные штрафы.

Компания Transiidikeskuse с самого начала рассмотрения дела в суде подчеркивала, что действующий Закон о профессиональных союзах не предусматривает возможности наказания лиц на основании представленных в данном деле претензий. Решение Госсуда в свете вышесказанного является положительным и однозначным», - добавил Тарк. Ранее, 31 октября 2017 года, в своем решении Харьюский уездный суд взвесил все обстоятельства вышеупомянутого дела в отношении члена правления Transiidikeskuse Хелены Хаккинен и бывшего члена правления предприятия Эрика Лайдвеэ в связи с возможным нарушением Закона о профессиональных союзах.

Подобная жалоба была изначально высказана Независимым профсоюзом моряков Эстонии (EMSA). На основании соответствующего обращения со стороны EMSA Трудовая инспекция начала производство и составила протокол о проступке. Харьюский уездный суд подтвердил, что для решения Трудовой инспекции о назначении штрафа отсутствовали основания, в связи с чем, согласно вердикту суда, производство по делу о правонарушении следовало незамедлительно прекратить, а также компенсировать Transiidikeskuse расходы на правовую помощь.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова