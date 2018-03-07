Важное изменение: налогообложение недвижимости

07 марта 2018, 07:00

Андрус Арбейтер старший консультант в отделе налоговых услуг аудиторско-консалтинговой компании EY Андрус Арбейтер старший консультант в отделе налоговых услуг аудиторско-...
Фото: Частный архив

Одними из самых обсуждаемых изменений в Законе о налоге с оборота являются изменения, связанные с налогообложением недвижимости.

Самое актуальное
читай 2 недели бесплатно
    Андрус Арбейтер
    старший консультант в отделе налоговых услуг аудиторско-консалтинговой компании EY
Ключевые слова
ЕвроСтроительство
Новости
Квартирные дома в Таллинне
11:45 07 марта 2018
Финские деньги вернулись на таллиннский рынок недвижимости Достигший своего предела финский рынок недвижимости все больше гонит финских инвесторов в сторону Таллинна, где они вновь скупают оптом и в розницу квартиры, заметил руководитель бюро недвижимости...
Число российских туристов в Эстонии в январе выросло на 20%
11:00 07 марта 2018
Число российских туристов в Эстонии в январе выросло на 20% В январе нынешнего года в гостиницах Эстонии останавливалось 206 000 туристов, что на 7% больше, чем было в январе прошлого года. Большая их часть - это иностранные туристы. Существенно, на 20%,...
Товары стали дороже на 3,5%
09:00 07 марта 2018
Товары стали дороже на 3,5% Индекс потребительских цен в феврале по сравнению с январем вырос на 0,9%, а по сравнению с февралем прошлого года увеличился на 3,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Больше всего на...
Гэри Коэн
10:27 07 марта 2018
Советник президента США по экономике покидает свой пост Вчера советник президента США по экономике Гэри Коэн сообщил, что уходит со своего поста. Это моментально обрушило мировые рынки ценных бумаг.
Ханнес Ленциус, руководитель отдела налоговых консультаций PwC Eesti
07:30 07 марта 2018
Система налога с оборота ЕС наконец начинает развиваться! Эксперты PwC сделали обзор изменений, планируемых европейской директивой по НСО, для внедрения которой Эстония должна принять необходимые правовые нормы уже к началу следующего года.
Вражда российских олигархов угрожает электроавтомобилям
08:00 07 марта 2018
Вражда российских олигархов угрожает электромобилям Вражда российских миллиардеров вокруг контроля компании MMC Norilsk Nickel PJSC вышла на новый виток развития еще в феврале этого года. Однако в этот раз конфликт может затронуть даже такие компании,...
Андрус Арбейтер старший консультант в отделе налоговых услуг аудиторско-консалтинговой компании EY
07:00 07 марта 2018
Важное изменение: налогообложение недвижимости Одними из самых обсуждаемых изменений в Законе о налоге с оборота являются изменения, связанные с налогообложением недвижимости.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
Надежда Латвии
ДВ ПЕРЕДОВИЦА
Надежда Латвии
Дмитрий Егоров - вице-канцлер Министерства финансов
Дмитрий Егоров
Добро пожаловать, новые эстонцы!
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Новости
Исполнительный директор Amserv Group As Рене Варек
12:00 07 марта 2018
Продавцы автомобилей: если так продолжится, рынок перегреется
Transiidikeskus
11:30 07 марта 2018
Трудовая инспекция проиграла спор с Transiidikeskuse и в Госсуде
Производитель печей для сауны Harvia
17:00 06 марта 2018
Производитель печей для сауны Harvia планирует выход на биржу
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
DV logo
09:30 07 марта 2018
BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram Канадская компания BlackBerry Ltd., специализирующаяся на производстве смартфонов, подала иск в суд к корпорации Facebook о нарушении патентных прав, сообщает Reuters.
Председатель правления Bigbank Свен Раба
14:16 06 марта 2018
Доход Bigbank вырос на 47 процентов Кредитный портфель Bigbank увеличился в 2017 году на 9,1% или на 33 миллиона евро. Доход концерна увеличился за прошлый год на 47%, с 11,7 миллионов евро до 17,2. Объем активов банка на конец...
Шанхайская биржа
13:16 06 марта 2018
Инвесторы больше не боятся политических шоу США Рынки азиатских регионов сегодня резко выросли, потому как страхи инвесторов относительно тарифов США развеялись, сообщает MarketWatch.
Инвестор Тоомас
12:39 06 марта 2018
Инвестор Тоомас: встряска портфеля закончилась позитивно Если в январе мне пришлось принять горечь поражения, то в конце февраля я уже мог рапортовать об историческом пике своего портфеля.
Все новости
Биржевые новости
Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1
10:00 06 марта 2018
Coinbase не добавит Ripple. Курс монеты вновь упал ниже $1 Представители известной торговой площадки сообщили о том, что в ближайшее время на бирже не появится возможность торговать XRP, хотя вчера на этих слухах курс монеты вырос на 17%
Netflix стоит 130 миллиардов долларов
17:30 05 марта 2018
Netflix стоит 130 миллиардов долларов Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний,...
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank
17:00 05 марта 2018
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank Совет Inbank решил начать обсуждение продажи своей части в Coop Pank, владельцем финансовых инвестиций которых Inbank является с января прошлого года, сообщается в биржевых новостях.
Биржевая цена электроэнергии поднялась
15:00 05 марта 2018
Биржевая цена электроэнергии поднялась В феврале биржевая стоимость электроэнергии поднялась по всей ценовой зоне Nord Pool, в Эстонии и Финляндии составляла около 43.36 евро за мегаватт в час, говорит Elering.
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Как при помощи коммерческого кредита опережать конкурентов?
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.

Компания Merec была первой в Эстонии, которая начала...

25 лет деятельности - это значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.

20 лет Balti Spoon: стремительный рост, не нарушая...

Член правления расположенного возле Лахемаа завода по производству шпона Balti Spoon и вице-президент его материнской компании Mohring Group Эдмунд Смоларек рассуждают о том, какой юбилей лучше всего отмечать: “В этом году мы отметим 20 лет с момента запуска производства, но по бумагам компания была создана 25 лет назад - фирма была зарегистрирована уже в 1993 году”. Если вернуться к году создания Mohring Group, то можно отметить 70-летний юбилей.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения