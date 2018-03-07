Важное изменение: налогообложение недвижимости

Андрус Арбейтер старший консультант в отделе налоговых услуг аудиторско-...
Одними из самых обсуждаемых изменений в Законе о налоге с оборота являются изменения, связанные с налогообложением недвижимости.
В данный момент в Рийгикогу на втором чтении находится изменение закона, цель которого привести Закон о налоге с оборота в соответствие с Директивой Совета Европы о налоге с оборота (Директива).
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