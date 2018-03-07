Застройщики ожидают появления новых обязанностей Фото: pixabay

Население Талинна растет в первую очередь за счет увеличения построек в центре города и у моря, где пропускная способность дорог и социальная инфраструктура истощены. Поэтому застройщики ожидают появления новых обязанностей и ограничений движения автомобилей.

Из-за затянувшегося, но перспективного развития недвижимости в следующем году население столицы увеличится за счет заселения центра города и площади у моря, сказал мэр города Таави Аас на срочной конференции по поводу городского планирования.

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