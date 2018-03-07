Застройщики ожидают появления новых обязанностей

07 марта 2018, 14:15

Застройщики ожидают появления новых обязанностей Застройщики ожидают появления новых обязанностей
Фото: pixabay

Население Талинна растет в первую очередь за счет увеличения построек в центре города и у моря, где пропускная способность дорог и социальная инфраструктура истощены. Поэтому застройщики ожидают появления новых обязанностей и ограничений движения автомобилей.

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