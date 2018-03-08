В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекордным Фото: Erik Prozes

В 2017 году экспорт древесины и изделий из древесины впервые превысил 2 миллиарда евро. По сравнению с 2016 годом экспорт вырос на 11% и достиг 2,12 млрд евро. Большую часть экспорта составили сборные дома, пиломатериалы и детали для строительства. Импортировано товаров в этой сфере в 2017 году было на 687 миллионов евро.

По словам исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, рост экспорта указывает на то, что зарубежные партнеры ценят эстонскую продукцию из древесины. "В мире эстонская продукция из древесины очень успешно конкурирует с такими странами как Германия, Австрия, Швеция и Финляндия. За пару десятков лет мы сформировали отрасль, в которой оказались среди ведущих мировых производителей", — отметил он. Вялья добавил, что с точки зрения объема экспорта Эстония уже многие годы является крупнейшим экспортером деревянных домов в Европе.

Андрус Леппик руководитель Kodumaja AS, построившего в Норвегии 14-этажное деревянное здание, считает, что объем экспорта деревянных домов из Эстонии действительно заслуживает внимания. "Изготовленные в Эстонии деревянные дома чаще всего экспортируют в Скандинавию, в регион, в котором тоже высоко развита деревообрабатывающая промышленность. Экспорт в эти страны — это высокое признание для эстонских предприятий", — добавил Леппик.

Основными пунктами назначения эстонского экспорта древесины и изделий из древесины являются Скандинавия, а также Великобритания и Германия. Главными импортерами в Эстонию являются Скандинавские страны, Россия и страны Балтии. Основными статьями импорта при этом являются пиломатериалы, бумага, картон, а также деревянная мебель и ее части. Для сектора в целом в 2017 году профицит торгового баланса составил 1,43 млрд евро.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность играет важную роль не только в экспорте, но и на рынке труда: занятость в секторе составляет 6% от общей занятости, причем рабочие места в основном находятся в сельских районах, расположенных за пределами центров притяжения.

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