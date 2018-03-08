В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекордным

08 марта 2018, 09:30

В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекордным В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекордным
Фото: Erik Prozes

В 2017 году экспорт древесины и изделий из древесины впервые превысил 2 миллиарда евро. По сравнению с 2016 годом экспорт вырос на 11% и достиг 2,12 млрд евро. Большую часть экспорта составили сборные дома, пиломатериалы и детали для строительства. Импортировано товаров в этой сфере в 2017 году было на 687 миллионов евро.

По словам исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, рост экспорта указывает на то, что зарубежные партнеры ценят эстонскую продукцию из древесины. "В мире эстонская продукция из древесины очень успешно конкурирует с такими странами как Германия, Австрия, Швеция и Финляндия. За пару десятков лет мы сформировали отрасль, в которой оказались среди ведущих мировых производителей", — отметил он. Вялья добавил, что с точки зрения объема экспорта Эстония уже многие годы является крупнейшим экспортером деревянных домов в Европе.

Андрус Леппик руководитель Kodumaja AS, построившего в Норвегии 14-этажное деревянное здание, считает, что объем экспорта деревянных домов из Эстонии действительно заслуживает внимания. "Изготовленные в Эстонии деревянные дома чаще всего экспортируют в Скандинавию, в регион, в котором тоже высоко развита деревообрабатывающая промышленность. Экспорт в эти страны — это высокое признание для эстонских предприятий", — добавил Леппик.

Основными пунктами назначения эстонского экспорта древесины и изделий из древесины являются Скандинавия, а также Великобритания и Германия. Главными импортерами в Эстонию являются Скандинавские страны, Россия и страны Балтии. Основными статьями импорта при этом являются пиломатериалы, бумага, картон, а также деревянная мебель и ее части. Для сектора в целом в 2017 году профицит торгового баланса составил 1,43 млрд евро.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность играет важную роль не только в экспорте, но и на рынке труда: занятость в секторе составляет 6% от общей занятости, причем рабочие места в основном находятся в сельских районах, расположенных за пределами центров притяжения.

Самое актуальное
Ключевые слова
ЕвроЗанятостьИмпортЭкспортАвстрияГерманияВеликобританияРоссияФинляндияШвецияПромышленность
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Бутилированная вода
11:03 08 марта 2018
Инвестор Тоомас: как заработать на воде? Я провел небольшую инвентаризацию в своем портфеле и что я обнаружил: большее число акций из растущих превратились скорее в дивидендные акции. Я не могу сидеть сложа руки. Пришло время начать искать...
09:00 08 марта 2018
Билл Гейтс: новый кризис точно наступит Об этом миллиардер рассказал на сессии вопросов и ответов на сайте reddit.com.
Майнинг биткоина
16:00 07 марта 2018
Во сколько обойдется майнинг одного биткоина в Эстонии Если вы планировали начать заняться майнингом биткоинов, то дешевле всего этим будет заниматься в Венесуэле, сообщает...
15:21 07 марта 2018
Эстония на 1-м месте в ЕС по росту ВВП ВВП Эстонии вырос в четвёртом квартале на 2,2%, по сравнению с третьим.
Apple
14:45 07 марта 2018
10 популярных акций, которые больше всего подвержены влиянию торговой войны Руководитель Arora Reporti, ядерный физик и аналитик рынка ценных бумаг Нигам Арора составил список из самых популярных акций, которые в ходе торговой войны пострадают больше всего.
Приложение SEB банка
13:27 07 марта 2018
Facebook, Amazon и Google уже конкурируют с банками Треть из опрошенных экспертов банковского сектора Европы и Эстонии подтвердили, что ввиду принятия Европейским Союзом директивы платежных услуг PSD2 банковский сектор ждут большие перемены. Большая...
12:32 07 марта 2018
Эстонский стартап привлёк 300 000 евро Чтобы создать приложение для найма сотрудников.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
Надежда Латвии
ДВ ПЕРЕДОВИЦА
Надежда Латвии
Дмитрий Егоров - вице-канцлер Министерства финансов
Дмитрий Егоров
Добро пожаловать, новые эстонцы!
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Новости
DV logo
10:39 08 марта 2018
Силламяэский "Калев" задолжал футболистам около 100 000 евро
10:00 08 марта 2018
Airbus планирует сократить более 3700 рабочих мест
В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекордным
09:30 08 марта 2018
В прошлом году экспорт древесины и изделий из древесины был рекор...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
12:30 07 марта 2018
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков чжухай в Японии
DV logo
09:30 07 марта 2018
BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram Канадская компания BlackBerry Ltd., специализирующаяся на производстве смартфонов, подала иск в суд к корпорации Facebook о нарушении патентных прав, сообщает Reuters.
Председатель правления Bigbank Свен Раба
14:16 06 марта 2018
Доход Bigbank вырос на 47 процентов Кредитный портфель Bigbank увеличился в 2017 году на 9,1% или на 33 миллиона евро. Доход концерна увеличился за прошлый год на 47%, с 11,7 миллионов евро до 17,2. Объем активов банка на конец...
Шанхайская биржа
13:16 06 марта 2018
Инвесторы больше не боятся политических шоу США Рынки азиатских регионов сегодня резко выросли, потому как страхи инвесторов относительно тарифов США развеялись, сообщает MarketWatch.
Все новости
Биржевые новости
Инвестор Тоомас
12:39 06 марта 2018
Инвестор Тоомас: встряска портфеля закончилась позитивно Если в январе мне пришлось принять горечь поражения, то в конце февраля я уже мог рапортовать об историческом пике своего портфеля.
Netflix стоит 130 миллиардов долларов
17:30 05 марта 2018
Netflix стоит 130 миллиардов долларов Рост стоимости акций в последние месяцы довел капитализацию компании Netflix до 130 миллиардов. Это делает компанию самой дорогой в своей отрасли. А в списке самых дорогих американских компаний,...
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank
17:00 05 марта 2018
Inbank хочет продать свою часть в Coop Pank Совет Inbank решил начать обсуждение продажи своей части в Coop Pank, владельцем финансовых инвестиций которых Inbank является с января прошлого года, сообщается в биржевых новостях.
Биржевая цена электроэнергии поднялась
15:00 05 марта 2018
Биржевая цена электроэнергии поднялась В феврале биржевая стоимость электроэнергии поднялась по всей ценовой зоне Nord Pool, в Эстонии и Финляндии составляла около 43.36 евро за мегаватт в час, говорит Elering.
Все новости
Подсказка
старший бизнес-консультант EY Тиийна Илус
07:30 08 марта 2018
На пути к открытому банкингу — но с банками ли?
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Как при помощи коммерческого кредита опережать конкурентов?
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: инвестирование в Эстонии набирает обороты
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Эксперт по крепежным элементам Ferrometal – уже 10 лет в Эстонии

Компания Ferrometal Oy, являющаяся ведущим поставщиком крепежных элементов и мелких деталей в Балтийском регионе, была создана в Финляндии в 1976 году.

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения