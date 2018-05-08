Баффетт предсказал США и Китаю «долгие годы» в роли сверхдержав

инвестор Уоррен Баффетт Фото: AP

По словам Уоррена Баффетта, США и Китай вряд ли развяжут торговую войну, так как выгода от свободной торговли «огромна». Но как две сверхдержавы они иногда могут делать «глупые вещи», добавил инвестор.

США и Китай вряд ли вступят в торговую войну, хотя между двумя подобными сверхдержавами и могут возникать противоречия, заявил глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт на ежегодной встрече с акционерами фонда в Омахе. Об этом сообщает Reuters.



По словам Баффетта, это «слишком очевидно», что выгода от свободной торговли «огромна» и «мир зависит от этого». «Мы можем делать немного глупые вещи время от времени», — сказал инвестор, отметив, что торговый дефицит «точно не худшая вещь на свете».



«США и Китай будут двумя сверхдержавами в мире, с точки зрения экономики и в других сферах в течение очень долгого времени», — заявил Баффетт. У стран много «общих интересов и между ними — как и между двумя любыми большими экономическими субъектами — могут возникать противоречия, объяснил инвестор. «Но это беспроигрышная ситуация (win-win situation), когда мир торгует», — заключил он.

В Пекине побывала американская делегация, в которую вошли министр финансов США Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Они вели переговоры с коллегами из Китая об условиях предотвращения торговой войны. Несмотря на то? что стороны не смогли договориться по всем вопросам, Мнучин оценил переговоры как «очень хорошие».



По информации Bloomberg, Вашингтон требует от Пекина сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд к концу 2020 года. Также американцы выдвинули требования по усилению в Китае защиты прав интеллектуальной собственности. Пекин в свою очередь просит США не дискриминировать китайские инвестиции и не ограничивать новые вложения, а также отказаться от 25-процентных пошлин на китайские товары.





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