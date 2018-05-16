Эстонский инвестор в Омахе: в фирмы, где есть рабовладение, деньги не вкладываю

16 мая 2018, 11:23

Фото: Андрес Хаабу

Эрик Раудсепп, живущий в штате Небраска, считает, что молодым инвесторам важно найти больший источник дохода. Попытки же быть умнее рынка, правильно выбрав время входа в позицию, по его мнению, обречены на провал.

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