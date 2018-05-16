Эстонский инвестор в Омахе: в фирмы, где есть рабовладение, деньги не вкладываю

Эрик Раудсепп, живущий в штате Небраска, считает, что молодым инвесторам важно найти больший источник дохода. Попытки же быть умнее рынка, правильно выбрав время входа в позицию, по его мнению, обречены на провал.
Свою первую акцию Раудсепп купил в 2014 году. "Это была B-акция Berkshire Hathaway. Её я купил, уже находясь в США", - сказал он в интервью Aripaev на встрече во время собрания акционеров в Омахе. Акцию он купил после того, как закончил школу и получил в США оплачиваемую работу. Именно благодаря работе у него оставались деньги для инвестиций. "Впервые я купил несколько индексных фондов через