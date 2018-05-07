Число российских туристов в Эстонии в марте выросло почти на 40% Фото: Julia-Maria Linna

В марте нынешнего года в гостиницах Эстонии останавливалось 239 000 туристов, что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Большая их часть - это гости из-за рубежа. Существенно - на 39% - выросло число российских туристов, останавливавшихся в гостиницах на ночевку.

По данным Департамента статистики, в гостиницах Эстонии в марте на ночевку остановилось 133 000 иностранных туристов, что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. 69% от всех зарубежных туристов или 92 000 человек - гости из Финляндии, России и Латвии. Число посетивших Эстонию в марте финских туристов снизилось на 10%, а россиян и латвийцев стало больше - на 39% и на 10% соответственно.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в Департаменте статистики, всего в марте в гостиницах Эстонии останавливались на ночлег 21 235 туристов из России.

72% иностранных туристов предпочли остаться на ночь в Таллинне. В Пярну останавливались 8% от общего числа иностранцев, в Ида-Вирумаа - 6%, в Тарту - 5%.

В марте этого года в Эстонии действовали 957 предприятий гостиничного сектора. В распоряжении клиентов было 20 000 номеров и 45 000 койко-мест. Заполняемость номеров составила 40%, койко-мест — 31%.

Средняя цена гостиничного номера в марте составила 35 евро в сутки, что на один евро больше, чем год назад.

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