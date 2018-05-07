Что взять, что оставить на сегодняшнем рынке недвижимости?

инвестор в недвижимости Рута Арумяэ Фото: Andres Haabu

Ситуация на рынке недвижимости сейчас достаточно хороша, но для того, чтобы поднять производительность своих инвестиций, нужно найти секторы, находящиеся за пределами риска, сказали инвесторы в недвижимость Рута Арумяэ и Яак Рооссаре на конференции Bigbank «Рынок недвижимости 2018 – пора подкидывать уголь в топку или спрыгивать с поезда?».

«Макрокартина в отношении недвижимости очень благоприятна, единственная тенденция, которая через несколько лет начнет беспокоить, это избыток предложения в определенных секторах», - сказала инвестор в недвижимость Рута Арумяэ. «Важнее всего понять, как отредактировать сектор, поскольку некоторые секторы поддаются коррекции только тогда, когда экономика находится в отличном состоянии».

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Индрек Мяэ

