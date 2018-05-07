Тест-закупки в Старом городе: большинство баров нарушают запрет на продажу алкоголя

Большинство действующих в Старом городе столичных баров нарушает запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, а также людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, выяснилось в ходе проведенных Пыхьяской префектурой в сотрудничестве с Институтом развития здоровья контрольных покупок.

Пыхьяская префектура и Институт развития здоровья (Tervise Arengu Instituut) провели серию контрольных закупок, в ходе которых людям, игравших клиентов в состоянии опьянения, удалось купить алкоголь в 32 заведениях из 50 проверенных заведений. У совершавшего контрольную покупку клиента со внешностью несовершеннолетнего подростка попросили показать удостоверяющий личность документ лишь в одном

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