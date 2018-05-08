Бизнес-модели меняются

08 мая 2018, 16:35

Исполнительный директор EstPak Марек Харьяк Исполнительный директор EstPak Марек Харьяк
Фото: Andras Kralla

В непростых условиях рынка труда промышленные предприятия справились с быстрым ростом заработных плат, однако рост зарплат в последние годы происходит за счет дохода – продолжение этого тренда угрожает бизнес-моделям, пишет руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.

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