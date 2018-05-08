Бизнес-модели меняются

В непростых условиях рынка труда промышленные предприятия справились с быстрым ростом заработных плат, однако рост зарплат в последние годы происходит за счет дохода – продолжение этого тренда угрожает бизнес-моделям, пишет руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.
Промышленность в Эстонии самый большой сектор, который дает работу 125 000 эстоноземельцам и приносит государству более 60% экспортных денег. Желая изучить ситуацию и прогнозы сектора Swedbank уже в седьмой раз провел исследование эстонских промышленных предприятий. В этом году в исследовании приняло участие 305 промышленных предприятий с общим оборотом в 3,2 миллиарда евро.